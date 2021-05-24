Раскрыты доходы Юрия Шалабаева и его заместителей за 2020 год

Данные о доходах опубликованы на сайте городской мэрии. Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев за 2020 год заработал почти 3,2 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте городской мэрии в разделе сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих.

Согласно информации, доход Юрия Шалабаева за прошлый год составил 3 166 809 рублей. Кроме того, в собственности мэра Нижнего Новгорода находятся квартира площадью 98,8 квадратных метра и автомобиль Volkswagen Tiguan. Также в его пользовании есть садовый домик и земельный участок площадью 473 квадратных метра. У супруги Юрия Шалабаева в собственности находятся вышеупомянутые участок и дача, а также половина квартиры площадью 71,3 квадратных метра. Ее доход за 2020 год составил 74,5 тысячи рублей. У мэра также есть двое несовершеннолетних детей, но они никакой собственности не имеют.

Среди заместителей главы Нижнего Новгорода наибольший доход зарегистрировал первый зам Илья Штокман – его доход оказался в несколько раз больше, чем у Юрия Шалабаева. Илья Штокман заработал в 2020 году 17,9 миллиона рублей – в эту сумму входят также доходы от продажи недвижимости, ценных бумаг и участия в коммерческих организациях. А его супруга заработала за год 2,07 миллиона рублей. В собственности Ильи Штокмана находятся шесть земельных участков, два жилых дома, совместная с женой квартира и несколько нежилых помещений.

Еще один первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин задекларировал доход 6,9 миллиона рублей. В собственности у него нежилое помещение и доли в земельном участке и жилом доме. А его жена заработала в 2020 году 2,3 миллиона рублей.

Третье место среди замов мэра по количеству доходов занимает глава администрации Канавинского района Олег Алешин, задекларировавший доход 6,4 миллиона рублей. Его супруга при этом заработала за год 40 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 самых богатых нижегородских министров: скромные садовые домики и шесть соток земли

«Комсомолка» изучила декларации членов правительства за прошлый год (подробности).