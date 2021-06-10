В клиниках представлен полный поликлинический комплекс для взрослых и детей. Фото: предоставлено КП

Сеть клиник Александрия - это современная и надежная многопрофильная сеть клиник для взрослых и детей, представленная в Нижнем Новгороде 4 филиалами: на пр. Гагарина, 50, на ул. Б. Покровская, 61, на ул. Ошарская, 65 кор.1. и на ул. Краснодонцев, 19/1.

В клиниках представлен полный поликлинический комплекс для взрослых и детей, оснащенный современным высоко точным оборудованием экспертного класса.

Основные направления специализации клиник — это педиатрия, гинекология, в том числе лечение бесплодия и ведение осложненных случаев беременности, терапия, аллергология, пульмонология, гастроэнтерология, кардиология, неврология, офтальмология, травматология и ортопедия, дерматология и др.

Пациентам предоставляются и операционные услуги: по диагностической, оперативной и эстетической гинекологии и маммологии, по лечению флебологических заболеваний, гастроэнтерологические диагностические процедуры, а так же уникальные операции на ЛОР-органах и взрослым и детям.

Сеть клиник Александрия - это современная и надежная многопрофильная сеть клиник. Фото: предоставлено КП

Стоматология для всей семьи всегда рада своим большим и маленьким пациентам. Для них весь спектр стоматологических услуг от лечения простого кариеса до сложного протезирования и имплантации.

Клиники оснащены лабораториями и современным диагностическим оборудованием, что позволяет провести все необходимые исследования в одном месте. Также в клиниках действует вакцинальный центр.

Уже несколько лет успешно работает Личный кабинет — это безопасный канал взаимодействия пациента и клиники. Здесь можно быстро записаться на прием, получить заключение врача или результаты анализов, а так же получить удаленную теле консультацию ведущих специалистов не выходя из дома!

Врачебная команда Александрии надежно зарекомендовала себя за все время своей практики. Это ведущие специалисты города и области, доктора и кандидаты медицинских наук, представители и руководители кафедр ПИМУ.

Врачебная команда Александрии надежно зарекомендовала себя за все время своей практики. Фото: предоставлено КП

Более 13 лет Александрия помогает своим пациентам быть здоровыми. Ежегодно нам доверяют свое здоровье более 120 тыс. человек.

Контактный блок:

Сайт - https://clma-nn.ru/

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