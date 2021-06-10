Семейная стоматология «УльтраМед» — это полный комплекс стоматологических услуг. Фото: предоставлено КП

Семейная стоматология «УльтраМед» — это полный комплекс стоматологических услуг, направленных на создание здоровой и красивой улыбки: цифровая диагностика, терапевтическая и эстетическая стоматология, хирургия и навигационная имплантация, протезирование, исправление прикуса, профессиональная гигиена и профилактика.

Уже более 10 лет мы применяем в своей работе только наиболее эффективные и передовые технологии, оборудование и материалы последнего поколения от известных мировых брендов, позволяющие проводить успешное и качественное лечение при практичности любом диагнозе.

Компьютерная анестезия STA, SleeperOne и Quicksleeper – это гарантия безопасной и безболезненной анестезии. Современное оборудование компьютерной диагностики OP300 Maxio, а также внутриротовая камера для демонстрации результата пациенту – дают возможность своевременно поставить точный диагноз и выбрать максимально правильную тактику лечения.

Цифровая стоматология – отдельное направление и гордость стоматологии. Клиника оснащена интраоральным стоматологическим 3D-сканером 3ShapeTrios. Это быстрое высокоточное устройство, которое создает трехмерное цифровое изображение зубов, дёсен и поверхности полости рта менее чем за минуту. Внедрение цифровой стоматологии позволяет проводить ортопедическое лечение с высокой точностью, безупречной эстетикой и возможностью 3D моделирования будущей улыбки, что гарантирует максимальную «прозрачность» результата для пациента.

В клинике созданы все условия для комфортного и качественного лечения как взрослых, так и детей. Детская стоматология - одно из ведущих направлений нашей клиники. Мы предлагаем нашим маленьким пациентам эффективный и комфортный формат лечения: без боли, без страха, без слез. Это сочетание индивидуальной психологической адаптации ребенка с профессиональным и качественным лечением. Имея опыт адаптации самых маленьких детей (до 3 лет) и сложных детей с особенностями развития, мы получаем отличные результаты даже в самых непростых ситуациях. Для снятия тревоги в клинике возможно лечение с применением кислородной седации – закиси азота («веселящего газа»).

В клинике созданы все условия для комфортного и качественного лечения как взрослых, так и детей. Фото: предоставлено КП

Семейная стоматология «УльтраМед» – это команда высококлассных специалистов, любящих свою работу и своих пациентов.

В 2020 году Семейная стоматология «УльтраМед» стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие стоматологические клиники РФ 2020», вошла в ТОП 100 лучший детских стоматологий России и стала победителем Первой всероссийской премии Продокторов 2020 в номинации «Лучшая частная стоматология».

Контактный блок:

Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, 44

Тел.: (831) 215-19-91, 262-12-12 (доб.3)

Сайт https://ultramedstom.ru/

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