«Как я мог писать с такими ошибками?!»: Владимир Кристовский удивил подписчиков раритетом

Владимир Кристовский посмеялся над собственной неграмотностью Фото: Из личного архива героя публикации

Владимир Кристовский поделился в социальной сети Instagram настоящим раритетом – лидер группы Uma2rman выложил фотографии своей старой тетради, куда он когда-то записал текст будущего хита «Проститься».

- Случайно наткнулся на свою старую тетрадь! И нашёл там вот что. Песня под кодовым названием «Бардовская», - подписал фотографию Владимир Кристовский.

Певец не упустил случая посмеяться над самим собой, обратив внимание на грамматические ошибки.

- Ну как я мог писать с такими ошибками? Простица. А еще детей ругаю, что они не грамотные. Ладно… С ошибками, зато с душой! – заметил Кристовский.

Подписчики ругать рок-звезду за грамматику не стали, зато оценили уникальность находки.

- Раритет, сохрани для аукционов, - посоветовал drozzzd2013.

- Зато слова «просыпается» и «прячется» написаны правильно, без мягкого знака! – отметил alexey.menshikov.

- Это самое главное, что с душой. А ошибки будем считать за улыбки, - вспомнила детскую присказку nastyasterva.

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