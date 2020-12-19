Солист «Uma2rman» Владимир Кристовский: «2020 год стал для меня лучшим за последние 15 лет»

Владимир Кристовский: «2020 год стал для меня лучшим за последние 15 лет». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Озорной взгляд, стильная шляпа и вечно молодой задор – сегодня, 19 декабря, исполняется 45 лет солисту группы «Uma2rman» Владимиру Кристовскому. Свой юбилей артист отмечает на работе – понемногу будни музыкантов возвращаются в привычное русло. Чем запомнился ему уходящий год и почему он считает его одним из самых прекрасных в своей жизни – Владимир Кристовский рассказал в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде».

В семье Владимира подрастает шестеро детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Владимир, большинство музыкантов называют 2020 год самым трудным в их карьере. Как пережили пандемию Вы?

- Для меня этот год стал самым лучшим за последние 15 лет. Во-первых, потому что стало меньше работы (смеется – прим. Ред). – Буквально в самом начале пандемии, 3 апреля, у меня родилась дочка Тея. Сразу из роддома мы поехали домой, и я понимал, что из-за самоизоляции я смогу хоть какое-то время побыть с семьей, и меня никто не побеспокоит. Это тот редкий случай, когда не нужно было никуда лететь, вся работа была онлайн. И я мог просто наслаждаться жизнью и своей семьей. Это великое счастье!

В этом году у музыканта родилась дочь Тея. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Сразу после рождения дочери вы начали вести влог для начинающих родителей «Будни многодетного папаши». Как сейчас поживает этот проект?

- Честно говоря, никак не поживает. Мы сняли всего одно видео – так оно там и висит. Продолжать его планов пока нет. В этом году мне хотелось просто смотреть на детей, и в кои-то веки ничего не творить. Нет, я, конечно, написал несколько песен – песни три. Но все это было в очень расслабленном темпе. Я просто наслаждаюсь жизнью и радуюсь каждому дню.

Владимир часто делится в соцсетях трогательными снимками с детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А фанатов впереди ожидают какие-то премьеры?

- У нас сейчас готовится к выходу песня «Атомная любовь». Будет премьера, мы сейчас работаем над клипом, но скорее всего мы его будем снимать уже после Нового года. Сейчас немножко не до этого.

- А как продвигается работа над альбомом «Имена»?

- Альбом, может быть, будем делать немножко позже. Песни для него есть. Я недавно написал еще одну - «Королева Марго». Я не считал, сколько там получилось. Но, думаю, на альбом уже хватит.

Сын Федя, как и отец, обожает мотоциклы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- 19 декабря Вам исполняется 45 лет. Как собираетесь отмечать праздник?

- Я отмечать собираюсь на работе, в гримерной - с моими друзьями и музыкантами. Потому что мы работаем 19 числа в Московской области.

По словам артиста, этот год стал одним из лучших в его жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А подарки какие ждете?

- Ничего особенного я не жду. Вот мне друзья подарили айфон – мой уже совсем старенький был. Сам я себе тоже много чего подарил – я же себя люблю (смеется – прим. Ред.) Совсем недавно я купил себе очередной мотоцикл. И даже проехал на нем от автосалона до дома. Тогда еще погода была получше, и дороги сухие. Но все самое главное у меня есть – и я просто наслаждаюсь жизнью и временем, которое провожу со своей семьей.

На День рождения Владимир подарил себе еще один мотоцикл. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" поздравляет Владимира Кристовского с Днем Рождения