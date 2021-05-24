Погода в Нижнем Новгороде 24-30 мая: какой будет новая рабочая неделя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новая рабочая неделя в Нижнем Новгороде началась с солнечного и сухого понедельника, несмотря на прошедший ночью дождь и ураган, заставший врасплох Нижегородскую область 15 мая. О последствиях которого мы, кстати, подробно рассказывали. Наверняка теперь горожан интересует вопрос: какой будет погода в Нижнем Новгороде 24-30 мая? На этот раз "Комсомолка" спешит поделиться радостными известиями: синоптики прогнозируют тёплую неделю без осадков.

Сегодня, 24 мая, согласно данным "Яндекс.Погоды", воздух прогреется до 21 градуса тепла и даже ночью температура не опустится ниже +14 градусов. День будет малооблачным, а вечером и ночью наступит облачность с прояснениями. В течение дня скорость западного ветра будет варьировать от 4 до 6 метров в секунду, а влажность воздуха – от 34 до 54%. Максимальное атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 25 мая, облачность с прояснениями задержится до вечера, а после небо полностью прояснится. Температура вечером и ночью сохранится почти на том же уровне, что и в понедельник. А вот скорость ветра ещё чуть снизится. В остальном показатели сохранятся.

Среда, 26 мая, будет малооблачной или облачной с прояснениями. Температура воздуха днём, если верить синоптикам, будет также +21 градус и +14 ночью. Остальные показатели продолжат держать планку за исключением ветра: к среде его направление изменится на юго-восточное, а скорость упадёт до полутора метров в секунду.

В четверг, 27 мая, нижегородцев ждёт небольшой перелом в настроении погоды: день, вечер и ночь будут пасмурными, но по-прежнему без осадков. Влажность повысится до 62% к вечеру, а ночью – до 84%. Скорость ветра несколько усилится до 3 метров в секунду, а его направление с южного в течение суток сменится северо-западным. При всём этом температура за окном только повысится до +22, а ночью – до +15.

Пятница, 28 мая, будет облачная с прояснениями. Температура возрастёт ещё на один градус (до +23), а влажность воздуха и скорость ветра снизятся.

Выходные сохранят тенденцию недели: в субботу и воскресенье, 29-30 мая, будет малооблачно или облачно с прояснениями. Температура воздуха до +16..+18 градусов днём и до +8..+9 – ночью.

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