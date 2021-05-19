Четыре нижегородских экопроекта получат гранты от En+ Group в 2021 году

Нижегородцы участвовали в конкурсе в этом году впервые, но сразу проявили себя очень активно – отправили 29 заявок. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Четыре экологических проекта из Нижнего Новгорода получат гранты в размере от 300 до 500 тысяч рублей в 2021 году. Экологические инициативы финансирует En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии. Сам же конкурс экопроектов является новым направлением социально-экологической программы «Мир со знаком плюс», которая реализуется с 2011 года по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Компания проводит конкурс уже во второй раз и уделяет особое внимание программам по сохранению водных систем, защите биоразнообразия и экологического баланса природных территорий.

Напомним, нижегородцы участвовали в конкурсе в этом году впервые, но сразу проявили себя очень активно – отправили 29 заявок! Больше оказалось только у Иркутска – 43. Всего же в финал вышли 22 проекта из 150. Рассказываем, какие нижегородские проекты получат гранты и какую пользу они смогут принести нашему региону.

ФЕСТИВАЛЬ ЗЕЛЕНЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Нижегородское творческое объединение «Восторг» проведет «Фестиваль зеленых мультфильмов»: для этого от каждого района Нижнего Новгорода будут набраны творческие группы школьников в возрасте 7-12 лет, для которых проведут мастер-классы по прикладной мультипликации. В результате ребята создадут короткометражные мультфильмы об экопривычках и правилах утилизации бытовых отходов. Съемки будут выполняться в различных анимационных техниках из природных материалов, бумаги и пластилина.

– Экологическое просвещение в игровой форме приобретает творческий прикладной характер, происходит воспитание осознанного отношения к экологическим проблемам, формируются полезные экопривычки. А еще в процесс активно вовлекаются и родители – они тоже начинают относиться к окружающей среде более осознанно, – отметила руководитель творческого объединения «Восторг» Жанна Цыбряева.

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЮНГИ – ЗА ЧИСТУЮ ВОЛГУ

Проект «Нижегородские юнги – за чистую Волгу» был представлен «Нижегородским морским клубом». Дети сконструировали роботизированные модели судов для очистки от мусора прибрежной акватории Волги. Кстати, уже 18-20 июня «Нижегородские юнги – за чистую Волгу» станут участниками всероссийских инженерных соревнований «Солнечная регата». Команды будут состязаться в скорости и маневренности экологически чистых лодок.

НА ДНЕ МОРСКОМ

Проект научно-практического центра «КВАРКИ» под названием «На дне морском» победил в номинации «Объединяя ресурсы». Экспозиция будет представлять собой масштабный интерактивный экспонат, имитирующий морское дно, с аудиосопровождением и визуализацией всего происходящего. Кроме того, предусмотрен ряд коммуникационных стендов.

СОКРОВИЩА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВОДОЕМОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект «Сокровища биоразнообразия водоемов Нижнего Новгорода» был представлен в номинации «Наука и практика» Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина. Основная идея проекта заключается в том, чтобы внедрять практику гражданской науки в изучение водоемов в районе слияния Оки и Волги – для этого будут привлечены волонтеры, студенты и школьники. Так будут получены новые данные о местах обитания редких и краснокнижных видов растений и животных.

ОФИЦИАЛЬНО

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

В этом году мы старались привлечь больше представителей научного сообщества. Если в прошлом году мы профинансировали только один научный проект, на этот раз их уже шесть. Так что мы ожидаем интересные научные открытия.

Сбор заявок в этом году проводился в семи городах присутствия компании: Нижнем Новгороде, Иркутске, Байкальске, Усть-Илимске, Ангарске, Дивногорске и Миассе. Проекты были рассмотрены независимым экспертным советом, состоящим из представителей науки, экосообщества, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников, а также конкурсной комиссией En+ Group.