Фестиваль плоггинга, экотропы и «зеленые мультфильмы»: En+ Group составит шорт-лист грантового конкурса экологических проектов

Шорт-лист должен быть подготовлен в срок до 25 апреля 2021 года. Фото: предоставлено En+ Group

19 апреля 2021 года стартовала подготовка шорт-листа грантового конкурса экологических проектов En+ Group – ключевого направления комплексной программы по защите водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий, которая реализуется с 2011 года по инициативе российского предпринимателя, общественного деятеля Олега Дерипаски.

Грантовый конкурс экопроектов впервые был запущен в 2020 году – и оказался очень востребован. Тогда было подано в общей сложности 83 проекта, 14 из них получили финансовую поддержку. А в нынешнем году количество заявок выросло почти в два раза – на рассмотрение экспертной комиссии поступило уже 150 заявок! Самыми активными стали заявители из Иркутска, которые подали 43 заявки, а вот на втором месте – Нижний Новгород с 29 заявками.

– Нижегородских проектов в этом году оказалось очень много, хотя Нижний Новгород участвует в этом конкурсе впервые. Заявки принимались по четырем номинациям, и каждая из них связана с продвижением новых механизмов в глобальной борьбе с загрязнением окружающей среды, – рассказал «Комсомольской правде» – Нижний Новгород» эксперт грантового конкурса экологических проектов En+ Group, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» Игорь Седых.

Итак, рассказываем подробнее, какие проекты представили нижегородцы на конкурс и какую пользу они могут принести нашему региону.

Сразу несколько креативных идей представлено в номинации «Местная инициатива». Это, например, фестиваль плоггинга во всех восьми районах Нижнего Новгорода. Плоггинг – это сочетание бега трусцой со сбором мусора, настоящий экофитнес с элементами соревнования. Другая идея – подготовка маркированного пешего туристского маршрута протяженностью 120 километров вдоль реки Оки.

Собственный проект представил и знаменитый Керженский заповедник – там предложили провести силами волонтеров заповедника реновацию экотроп, а также создать блок просветительских экскурсий по экосистеме заповедника. Похожий проект предложила команда города Шахуньи – идея заключается в обустройстве экотропы вдоль берега реки Черная, которая относится к бассейну Верхней Волги. «Компьютерный экологический центр» представил проект по ландшафтному благоустройству побережья речки Левинки, которая протекает по Канавинскому, Московскому и Сормовскому районам Нижнего Новгорода. А река Ветлуга стала центром проекта «Живая Ветлуга. Не бывает Волги без притоков» природного парка Воскресенское Поветлужье.

– В нынешней ситуации пандемии для развития внутреннего туризма открываются огромные перспективы, но важно, чтобы он был экологически ответственным. А для этого должна вестись просветительская работа и для туристов, и для местного населения, – отметил Игорь Седых.

В номинации «Передавая опыт» акцент делается на образовательный блок. К примеру, проект «Чистые берега Волги» предлагает организовать трехдневный плоггинг на побережьях как часть мероприятия по массовому заплыву на открытой воде, который будет приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, а в день соревнования – организовать эколекторий.

Нижегородский морской клуб представил инновационный проект – привлечь малые беспилотные исследовательские суда к экомониторингу и очистке от мусора водной акватории Волги и берега. Причем катамараны-беспилотники уже существуют – это результат технического творчества детей, посещающих клуб.

Важная роль отводится детям и в проекте «Фестиваль зеленых мультфильмов» – там ребята будут создавать короткие мультфильмы на экологическую тематику. А тем, кто постарше, будет интересна сетевая игра в Telegram от разработчиков компании My Planet. Проходя уровни и выполняя различные реальные задания экологической направленности, участники смогут войти в команду активистов, которая пройдет обучение по созданию экосообществ в формате выездного палаточного лагеря.

– Еще один очень интересный проект – «Мещерское озеро и мы: настоящее и будущее», который должен вовлечь в экологическое волонтерство молодых людей с ментальной инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Проект предусматривает не только сбор и сортировку мусора, но также мастер-классы и другие мероприятия, - рассказал Игорь Седых.

В номинации «Объединяя ресурсы» одну из самых интересных инициатив под названием «Живой кит» предложили юные предприниматели – она заключается в сборе джинсовой ткани и изготовлении из нее изделий на замену одноразовым. Оптимизировать раскрой ткани с помощью компьютерных технологий и сделать его практически безотходным предложило одно из нижегородских ателье. Этот проект получил название «Одно платье». Команда научно-просветительского центра «Кварки» предложила разместить на базе музея постоянную экспозицию «На дне морском», где посетители смогут узнать о влиянии человека на водные объекты и о том, какой вред наносят различные отходы жизнедеятельности человека окружающей среде.

Сразу семь проектов представлены в номинации «Наука и практика». Университет Лобачевского предлагает идеи по исследованию биоразнообразия водоемов Нижнего Новгорода и изучению изменений иммунитета земноводных и рептилий в качестве ответа на антропогенное влияние водных ресурсов. А результаты исследования невидимого мира водорослей Нижегородской области планируется визуализировать с помощью электронной платформы iNaturalist.

У Мининского университета – проект по изучению флоры и фауны более сотни озер методами гражданской науки, то есть с масштабным вовлечением населения. А в результате такой совместной работы появятся атласы, короткометражные фильмы и специализированные порталы. А Казанский университет представил проект по исследованию Шавских болот в Кстовском районе Нижегородской области, которые сильно пострадали в результате крупного нефтяного разлива в 2007 году.

– Конкурс экологических проектов En+ Group вызывает интерес и у организаций, и у простых жителей региона, а значит, популяризирует экологию. Благодаря ему большее количество нижегородцев узнает об экологических программах, и это позволяет объединить различные инициативы на одной площадке, – резюмировал Игорь Седых.

Шорт-лист должен быть подготовлен в срок до 25 апреля 2021 года. А к 17 мая будут объявлены победители.