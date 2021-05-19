Старшеклассник в Нижнем Новгороде изнасиловал ребенка-инвалида. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области разгорелся новый скандал с педофилией – на этот раз восьмилетней давности. В центре внимания оказались ученики одной из нижегородских школ-интернатов. Как оказалось, еще в 2013 году здесь было совершено страшное преступление.

- В декабре 2013 года старшеклассник зашел в туалет школы и увидел там маленького ребенка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Зная, что малолетний мальчик еще не осознает его действий, он принялся избивать его. Удары пришлись по голове и по телу. А потом принудил его к оральному сексу. Оказать сопротивление ребенок не смог.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Как выяснилось позднее, подобных эпизодов было несколько.

- Сейчас по подозрению в совершении этого преступления задержан 23-летний молодой человек, - рассказал источник. – В настоящее время он помещен под домашний арест. Свою вину в совершенном преступлении он уже признал.

К слову, ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Известно, что он нигде не работает.

Напомним, буквально накануне мы писали о 6-летней девочке, ставшей жертвой отчима-педофила. Взрослый мужчина надругался над ребенком, пока его сожительница уходила из дома.

- Около 11 часов утра 1 мая 32-летний мужчина остался один в квартире с 6-летней дочерью своей сожительницы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Воспользовавшись ситуацией, он несколько раз ударил ребенка по голове, а потом совершил в отношении нее действия сексуального характера.

К счастью, о случившемся узнала мать ребенка. Именно она и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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