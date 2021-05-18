Ударил по голове и надругался: 6-летняя девочка в Нижнем Новгороде стала жертвой отчима-педофила

6-летняя девочка в Нижнем Новгороде стала жертвой отчима-педофила. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не успели в Нижегородской области утихнуть споры после трагедии в Большом Козино, где была изнасилована и жестоко убита 12-летняя девочка, как разгорелся новый скандал. И снова связанный с педофилией. На этот раз жертвой извращенца стала 6-летняя девочка.

- Около 11 часов утра 1 мая 32-летний мужчина остался один в квартире с 6-летней дочерью своей сожительницы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Воспользовавшись ситуацией, он несколько раз ударил ребенка по голове, а потом совершил в отношении нее действия сексуального характера.

К счастью, о случившемся узнала мать ребенка. Именно она и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». К слову, ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал – он не был судим и по административным статьям также не привлекался. В настоящее время мужчина задержан.

Напомним, последние несколько дней Нижегородская область пытается прийти в себя после чудовищного преступления – педофил-рецидивист среди бела дня подкараулил 12-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы. В лесополосе недалеко от дома он изнасиловал ребенка , а потом зарезал. Главным подозреваемым по этому делу оказался 49-летний Сергей Матюшин, ранее уже трижды судимый за аналогичные преступления.