Петр Татарицкий: «Все мы иной раз нуждаемся в поддержке свыше»

Режиссер-постановщик Петр Татарицкий, Лауреат Премии Москвы и легендарной премии «Овация» также исполняет как актер со сцены драматические фрагменты исторических и духовных хроник. Фото: предоставлено организаторами

В Нижегородском театре оперы и балета полным ходом идёт подготовка театрализованного действа «За Русь святую!..» Уже совсем скоро, 20 мая, театр покажет новую работу в необычном мультикультурном формате: на сцене будет звучать орган, артисты оркестра поднимутся из оркестровой ямы, оперные певцы не только споют арии, но и произнесут монологи, исполняя роль. Между репетициями режиссер-постановщик Петр Татарицкий, Лауреат Премии Москвы и легендарной премии «Овация», также исполняющий как актер со сцены драматические фрагменты исторических и духовных хроник, поэзию, рассказал «КП», как идёт процесс подготовки премьеры и в чем главное послание сегодняшнему зрителю.

– Петр, как вы считаете, чем проект «За Русь Святую!..» будет интересен молодежи?

– Знаете, я помню, как в молодости я сам спешил в театр, мне хотелось что-то такое увидеть, что заставит меня со всей силой сопереживать героям. Думаю, каждому из нас, давайте будем честны, хочется быть на кого-то похожим. По крайне мере до того момента, пока мы еще не создали формулу самого себя. Для этого есть тот или иной образец, герой, посмотрев на которого хочется перенять что-то для себя. Стать более успешным, более смелым, бесстрашным и самое главное, пожалуй – честным по отношению к себе. С этого все начинается – ты будешь честным по отношению к себе, ты будешь честен со всем окружающим миром. Героическое действо, которое мы создаем и покажем в Нижегородском оперном театре, как раз расскажет молодому поколению о героях прошлого, которые на самом деле не потеряли своей актуальности и созвучны дню сегодняшнему.

У персонажей проекта «За Русь Святую!..» есть реальные прототипы – герои, которые создавали историю нашего государства. Фото: предоставлено организаторами

– По вашему мнению, герои Руси и наши современники – имеют что-то общее?

– Безусловно, мы связаны невидимыми нитями, вот почему так важно знать свою историю. У персонажей проекта «За Русь Святую!..» есть реальные прототипы – герои, которые создавали историю нашего государства. Да, нам может быть трудно вообразить, как жили люди, которые не имели ни средств связи, ни модной одежды, ни вкуснейшей еды из ресторанов. Но они жили, радовались солнцу, небу, воде в реке, и что самое главное – они верили во Всевышнего по зову своей души.

– «За Русь святую!..» - это религиозная драма?

– Вовсе нет, проект настолько разноплановый, богатый и разножанровый, что соединит в себе и музыку современников, и духовные сочинения, и опусы классиков, поэзию, балет, и позволит посмотреть на далекую историю нашей страны с близкого расстояния. Мультикультурный жанр этой постановки позволит зрителю понять, что такое синтез искусств. Ведь согласитесь, все мы иной раз нуждаемся в поддержке свыше. Это не значит, что там, наверху, выше самолетов, сидит старец на облаке и решает наши проблемы. Понятие Бога – многограннее. Говоря словами одного из героев нашей постановки, словами, которые в его уста вложили современный композитор Лора Квинт и драматург Николай Денисов – самое главное – это ощутить присутствие Бога и в себе самом, и вокруг себя. И это ответственность - наша, человеческая. А еще наш долг – посмотреть друг на друга с уважением. Сейчас мы все привыкли комментировать, обсуждать, осуждать, ругать, но я призываю относиться друг к другу с уважением, чтобы возможная волна бесчестия оставила в стороне наши жизни.

Мультикультурный жанр этой постановки позволит зрителю понять, что такое синтез искусств. Фото: предоставлено организаторами.

– Как идет процесс подготовки?

– Как мы уже обсуждали, проект «За Русь святую!..» включает много разных компонентов. Артисты хора, оркестр, балет, солисты, постановочные службы, которые никогда не видны зрителю, костюмерные цеха – все сейчас трудятся ради одной общей идеи. Мне очень важно и ценно то уважение к труду, которое я вижу здесь, в Нижегородском театре. Только так рождается искусство.

– Концепция постановки вдохновлена юбилеем Нижнего Новгорода?

– Верно, у Нижнего Новгорода – своя прекрасная история, в этом году город празднует 800-летие. До нас в этом городе жили и гуляли, творили свою историю, ковали великую победу другие люди, и какое счастье, что мы можем прикоснуться к их наследию. Убежден, что любить родину, любить свою землю, свою маму – это самые естественные чувства, которые только могут родиться в сердце человека.