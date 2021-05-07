Героическое действо «За Русь святую!..» представят в Нижнем Новгороде 20 мая 2021 года

Мультикультурный просветительский проект «За Русь святую!..» представят в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено организаторами

Мультикультурный просветительский проект «За Русь святую!..» будет представлен в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина 20 мая 2021 года. Это героическое действо посвящено 800-летним юбилеям со дня основания Нижнего Новгорода и со дня рождения Александра Невского.

Авторы проекта – профессор, лауреат Премии Москвы Евгения Кривицкая и режиссер, актер, лауреат Премии Москвы и Российской национальной музыкальной премии «Овация» Петр Татарицкий. В своем произведении они обратились к героическим страницам истории России и великим личностям, деяния и судьбы которых были так или иначе связаны с Нижним Новгородом.

- Героическое действо «За Русь святую!..» служит миссии сохранения памяти о великих людях, творивших историю России, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Величие и мощь подвигов Александра Невского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского найдут отражение в созвучии былинного слова и хора, оперы и балета, органа и драмы.

Проект будет представлен в театре оперы и балета

В программе прозвучат сочинения таких русских композиторов как Глинка, Бородин, Прокофьев и другие. А литературная часть построена на строках из «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра», поэзии Пушкина, Блока и прочих известных писателей.

- В проекте «За Русь святую!..» мы познакомим зрителя с 800-летней историей Нижнего Новгорода, а также нашего Великого Благоверного князя Александра Невского не через параграф в учебнике, а через театральный язык. Ведь именно эмоции и впечатления попадают в самое сердце и надолго остаются в памяти, – рассказывает художественный руководитель Нижегородского театра и постановки, дирижер Александр Топлов.

- 800-летие Нижнего Новгорода – праздник, консолидирующий большие творческие силы, масштабный проект, влияющий на жизнь многих отраслей не только города, но и всего региона. Отрадно, что Нижегородский театр оперы и балета имени Пушкина активно участвует в юбилейных мероприятиях. Темы патриотизма, любви к отечеству, гордость за подвиги предков – те фундаментальные скрепы, что во все эпохи делали нас сильнее, чем мы всегда гордились, - подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.