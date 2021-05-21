Фото строящейся Ольгинской развязки опубликовал минтранс

Готовность развязки составляет 64%. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Фотографии строящейся развязки в деревне Ольгино опубликовало Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в Instagram. Масштабы стройки впечатляют: особенно хорошо размах виден на кадрах, сделанных с воздуха.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 64%. На днях рабочие приступили к асфальтированию основного виадука.

Так развязка выглядит с воздуха. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Общее обустройство дорожной одежды там выполнено уже на 40%. Также продолжается возведение насыпи земляного полотна, прокладка ливневой канализации, установка шумозащитных экранов», - рассказали в региональном минтрансе.

Движение здесь планируется открыть в августе 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

После того, как на виадуке положат асфальт, здесь будут установлены перила и барьерное ограждения.

Несмотря на то, что по проекту развязка должна быть сдана в октябре 2021 года, открыть движение здесь планируется уже в августе - к 800-летию Нижнего Новгорода.

Сейчас здесь начали асфальтировать виадук. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, сейчас в Нижегородской области также идет строительство IV очереди Южного обхода областного центра. В настоящее время активно ведется работа по первому и третьему этапу, по двум другим получены положительные заключения Госэкспертизы