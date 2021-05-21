IV очередь Южного обхода Нижнего Новгорода будет построена в 2024 году

Схема Южного обхода Нижнего Новгорода. Фото: Росавтодор

Строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода должно быть завершено в 2024 году. Сейчас активно ведется работа по первому и третьему этапу, по двум другим получены положительные заключения Госэкспертизы, сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Протяженность всего участка составляет 36 километров. Дорога будет иметь четыре полосы, разделительное ограждение и освещение на всем протяжении. Расчетная скорость движения – 120 км/ч.

Сейчас активно ведется работа по первому и третьему этапу. Фото: Росавтодор

«Сейчас идет реализация 1-го и 3-го этапов строительства. На участке с 465-го по 473 км будет проведена реконструкция действующей трассы. Проезжую часть расширят до четырех полос, построят разноуровневую развязку на пересечении М-7 «Волга» с дорогой Работки – Порецкое. Кроме того, здесь появится мост через реку Алферовка и разворотная петля на 468-м километре», - рассказали в ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

На сегодняшний день строительство первого и третьего этапов выполнено на 22%. Двухуровневая транспортная развязка на пересечении трассы М-7 и региональной дороги Работки – Порецкое готова на 28% - возведены пять опор будущего путепровода, выполняется отсыпка конусов песком и укрепление их бетоном. Мост через Алферовку готов на 23%. Ведется строительство краевых опор моста. Забиты сваи, устроены шкафные стенки и открылки.

На участке с 465-го по 473 км будет проведена реконструкция действующей трассы.

Что касается второго и четвертого этапов строительства, то в их рамках планируется подготовить территорию и построить новый участок автодороги протяженностью 27,8 км от третьей очереди обхода Нижнего Новгорода в районе Шелокши с выходом на 465-й км трассы М-7.

«В начальной точке - на пересечении с автодорогой Кстово – Дальнее Константиново - возведут двухуровневую транспортную развязку по типу «клеверный лист». Выход на 465-й км М-7 «Волга» обеспечит развязка типа «труба». На участке построят путепроводы, а также мосты через реки Озерку, Цедень, Шавку и Дудоровку», - пояснили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».