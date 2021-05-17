Более 31 тысячи рублей стоила нижегородцу ошибка при заказе пиццы

Сайт по заказу пиццы оказался мошенническим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, создавших поддельный сайт в сети Интернет. 20 апреля пострадавший обратился в полицию и сообщил, что накануне пытался заказать пиццу. Находясь на работе, мужчина ввел в строку браузера название нужной пиццерии, перешел на сайт, оформил заказ на 1080 рублей, ввел данные банковской карты (включая трехзначный код на обороте) и нажал кнопку «Оплатить». После проведенных манипуляций сайт выдал ошибку, а с банковской карты мужчины поочередно было выполнено восемь списаний на общую сумму 31506 рублей. Все эти списания отразились в истории операций в личном кабинете пострадавшего. Как выяснилось позже, мужчина сделал заказ на сайте-дублере, созданном мошенниками. Деньги были списаны в юанях.

Стражи порядка выехали по месту проживания заявителя и изъяли у него скриншоты истории списаний денежных средств. Распечатку из банка мужчина предоставить не смог. Сотрудники полиции подготовили запросы в банк с целью установить получателя денег, так как он не отображался в истории операций. Адрес сайта, где был выполнен заказ, установить не удалось, так как на момент обращения офис был закрыт и посмотреть историю браузера не представилось возможным.

Интересно, что пострадавший знал о подобных видах мошенничества из СМИ. В феврале этого года с жильцами дома, где проживает потерпевший, проводилась профилактическая беседа. В этот момент мужчины не было дома. С целью недопущения повторения подобных эпизодов, стражи порядка провели профилактическую беседу с пострадавшим и его соседями, раздали листовки и разместили плакаты с напоминаниями на специальных стендах в подъездах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Бору строитель-мошенник убил заказчицу, обворовал и поджег дом (подробности).