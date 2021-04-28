«Взял аванс и исчез»: На Бору строитель-мошенник убил заказчицу, обворовал и поджег дом

Женщина наняла строителя, но он исчез, получив деньги. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области строитель, взявший аванс за работу, вместо выполнения своих обязательств обворовал заказчицу, убил ее и поджег дом. Мужчину будут судить сразу за несколько совершенных преступлений.

Как рассказали в СУ СК Росси по Нижегородской области, инцидент произошел на Бору 1 сентября 2020 года. 28-летний К. и его жертва - 50-летняя жительница одного из домов по улице Горького – на тот момент были знакомы. Женщина еще в мае наняла его для выполнения строительных работ на придомовой территории и даже заплатила вперед 97 тысяч рублей. Парень взял аванс и исчез. Казалось бы, таких историй сотни, но, к счастью, не все мошенники так далеко заходят.

Обвиняемый на допросе у следователя. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Четыре месяца нечистый на руку работник мотал нервы своей заказчице, которая осталась и без денег, и без выполненной работы. И вот в сентябре он заявился к ней домой – естественно, женщина сразу стала требовать вернуть деньги или выполнить работу, которую он обещал. Но обманщик не желал возвращать эту сумму и решил вовсе избавиться от заказчицы.

«В ходе конфликта мужчина сначала ударил потерпевшую, а затем совершил ее убийство. Похитив ценные вещи, ювелирные украшения и телефон потерпевшей на сумму 134 тысячи рублей, он покинул место преступления», - сообщили в следственном комитете.

Во время следственного эксперимента обвиняемый показал, как убивал свою жертву. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Однако потом парень вернулся и поджег дом, чтобы замести следы преступления. Во время следственного эксперимента обвиняемый показал следователям, как убивал женщину и как тащил ее по лестнице на второй этаж. Следствием установлено, что суммарный ущерб, причиненный действиями обвиняемого, превысил 1 миллион 845 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в июле 2020 года этот молодой человек обманом завладел сварочным аппаратом своего знакомого стоимостью 34 тысячи рублей.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, свою вину он признал. Его будут судить сразу по нескольким статьям: мошенничество (два эпизода); убийство, сопряженное с разбоем и уничтожение имущества путем поджога. Уголовное дело передано в суд.