Сезон у дачи:как изменились цены на загородный отдых для нижегородцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В отобранный набор товаров для садоводства вошли садовая лопата, электрический триммер, земля для растений, резиновые сапоги и спортивные костюмы для взрослых и детей. За год такой набор вырос в цене на 6,2%.

Садовые лопаты подорожали из-за роста мировых цен на металл и древесину, триммеры – из-за произошедшего в 2020 году ослабления рубля с учетом большой доли импортной продукции на этом рынке.

Расходы на поездку семьи туда-обратно на электричке увеличились в связи с ежегодной январской индексацией тарифов на проезд в пригородных поездах. Рост цен на топливо во многом связан с изменением регулирования на топливном рынке и растущим по мере восстановления деловой активности спросом. Но уже с 1 мая вступили в силу принятые российским Правительством меры по корректировке параметров демпфера – это механизм частичной компенсации разницы цен на внутреннем и мировом рынке.Эти меры должны обеспечить стабильное предложение топлива на рынке и будут сдерживать рост цен.

Набор продуктов для шашлыка из мяса за год подорожал всего на 2,1%. Основной ингредиент– свинина – за год подорожал на 3,5% из-за возросших издержек производителей на корма из-за прошлогоднего ослабления рубля и роста мировых цен на зерновые культуры.В то же время лук, используемый для маринада мяса, наоборот, подешевел.Снизились цены и на помидоры, низкими темпами росли цены на огурцы. Это стало возможным благодаря росту производства тепличных овощей в стране.

Перечисленные товары и услуги – лишь часть потребительской корзины, в которую входят более 550 продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, изменение цен на которые в расчете инфляции учитывает Росстат. Кстати,общая годовая инфляция в регионе в марте составила 6,4%, снизившись по сравнению с февралем на 0,2 п.п. В частности, изменение тарифной политики мобильными операторами и субсидирование межрегиональных авиаперевозок замедляли рост цен в сфере услуг. В целом по стране годовая инфляция в марте составила 5,8%. По прогнозу Банка России,она составит 4,7-5,2% по итогам года, вернется к цели вблизи 4% в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

*В расчет взяты данные Росстата за март 2020 и 2021 годов.