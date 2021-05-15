Футбольный клуб «Нижний Новгород» вышел в Премьер-лигу

ФК «Нижний Новгород» вышел в Российскую Премьер-Лигу. Фото: ФК «Нижний Новгород».
Футбольный клуб «Нижний Новгород» вышел в следующий сезон Премьер-лиги без стыковых матчей. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного клуба.
Согласно регламенту заседания Бюро Исполкома РФС, нижегородцы прошли в элитный дивизион из-за отказа в выдаче лицензии для выступления в РПЛ клубу «Оренбург». Апелляция со стороны южноуральского клуба была рассмотрена, но не удовлетворена.
Теперь по регламенту второе место в РПЛ автоматически переходит футбольному клубу «Нижний Новгород», занявшему третье место в ФНЛ. Это большое событие для нашего клуба, который не попадал в РПЛ уже целых семь лет.
Также известно, что в Премьер-лигу проходит клуб «Крылья Советов» из Самары, так как «Алании» тоже не было выдано лицензионное соглашение.
Напомним, недавно мы сообщали, что у ФК «Нижний Новгород» сменился главный тренер. Теперь вместо Роберта Евдокимова должность временно занимает Антон Хазов.
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