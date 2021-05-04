Роберт Евдокимов больше не является главным тренером ФК «Нижний Новгород».Фото: официальный сайт ФК «Нижний Новгород».

У футбольного клуба «Нижний Новгород» сменился главный тренер – Роберт Евдокимов совместно с руководством принял решение, что должен покинуть занимаемый пост. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Нижний Новгород».

Мужчину поблагодарили за время работы и пожелали дальнейших успехов в тренерской карьере.

- Яркие серии без поражений, верхние строчки в турнирной таблице и сильная команда – результат, в который большой вклад внес главный тренер, - подчеркнули в сообщении представители ФК «Нижний Новгород».

Также стало известно, что теперь исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов. В ранние годы, будучи игроком, мужчина выходил в составе нижегородской команды из ПФЛ в ФНЛ. После окончания игровой карьеры Антон Хазов продолжил работать в сфере футбола и стал заместителем спортивного директора.

- Позже Антон Геннадьевич был привлечен в качестве тренера в тренерские штабы Дмитрия Черышева и Роберта Евдокимова, - сообщают представители ФК «Нижний Новгород».

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