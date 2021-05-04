Плавают в каждой луже: В Нижнем Новгороде нашествие уток

Судя по всему, уткам в городе живется вполне комфортно. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Нижнем Новгороде стоит дождливая погода, которая вкупе с плохой работой ливневок (а порой и вовсе их отсутствием) создала идеальную среду для… уток. По крайней мере, так думают пернатые. В последнее время водоплавающих птиц видят чуть ли не в каждом нижегородском дворе. Фотографиями пернатых завалены все местные интернет-паблики. Вот уточки купаются в луже, а вот топают на прогулку.

«У нас около парка «Три семерки» есть огромная лужа, которая не пересыхает даже летом. И здесь с недавних пор стали обитать утки. Судя по всему, чувствуют они себя вполне комфортно – наверное, думают, что это озеро», - улыбается жительница Автозаводского района Марина Кудряшова.

Уточки в луже около парка им. 777-летия Нижнего Новгорода. Фото: Екатерина Шлеева

Нижегородцы также сообщают, что утки «открыли купальный сезон» в районе станции метро «Заречная», около завода РУМО, на Черняховского, Дворовой, Дружаева и многих других улицах города.

Дошло уже до того, что горожане начали в шутку (а может, и не в шутку?) делить уток. Так, на днях жители Московского шоссе выложили короткое видео о том, как утка и селезень спешат к луже.

Уткам любая лужа хороша. Фото: Mihail Serebro

«Утки в городе превосходно себя чувствуют!», - прокомментировали они.

Однако жители другого района признали в птицах «своих» уток.

«Да это ж наши, с Ленинского! На той неделе их видела вдвоём. Верните дичь!», - пошутила Фаина Нельская.

«Не! Это наши, с Московского района. Часто видели у больницы «Айболит» и Сормовского парка», - возразила Валюшка Плаксина.

Самые первые утки были замечены в микрорайоне «Бурнаковский» в начале апреля, когда еще лежал снег. Утиное семейство разгуливало прямо по дворам среди многоэтажных домов.

По Бурнаковке утки начали разгуливать еще когда лежал снег. Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, если вы хотите покормить обитающих в вашем дворе уток, не стоит использовать для этого хлебобулочные изделия, как делали жители Дзержинска на Утином озере. Специалисты предупреждают, что от хлеба у птиц происходит ожирение внутренних органов, и пернатые просто-напросто погибают.

«Лучше и полезнее нежирный творог, зеленые овощи», - советуют орнитологи.

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