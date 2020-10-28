«Всё сплошь покрыто кусками хлеба»: Утиное озеро в Дзержинске превратилось в хлебный край

Утиное озеро в Дзержинске превратилось в хлебный край. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска, соцсети

Глядя на пруд в парке «Утиное озеро» в Дзержинске, вспоминается старый анекдот про добрую и сильную девочку, которая насмерть закидала уток хлебом. Как только парк открыли после благоустройства, туда устремились толпы местных жителей, которые бесконечно несут угощение для уток. Фотографии заваленной кусками хлеба воды разлетелись по сети (кстати, ни одной водоплавающей птички на них не видно).

Хлебом покрылась вся вода у берегов. Фото: СОЦСЕТИ

«Желающих покормить уточек оказалось больше, чем самих уточек, - написал обеспокоенный житель Дзержинска в соцсети. - Теперь прибрежная поверхность воды и берега покрыты кусками хлеба. Урны забиты мучными изделиями до отказа, а поток «хлебовозов» не уменьшается в течение всего дня».

Хлеб здесь повсюду: в воде, на берегу, в урнах. Фото: СОЦСЕТИ

В результате в интернете разгорелись жаркие споры на эту тему. Одни пишут, что это просто безумие, другие считают, что уток необходимо подкармливать.

«Бедные утки, теперь сдохнут от заворота кишок! Заставь дураков Богу молиться - весь лоб расшибут!» - возмущена Ирина Голова.

«Знаете, а лучше так, нежели голодом морить... Не переживайте, лишнего они не скушают!» – считает Дина Филимонова.

Стоит отметить, что орнитологи не рекомендуют кормить уток и других водоплавающих птиц хлебом, поскольку из-за этой пищи у них могут начаться проблемы с пищеварительной системой, что может привести к печальным последствиям вплоть до гибели.