«Больно при виде этого»: Свалку хлеба нашли под Дзержинском

Судя по всему, хлеб пролежал здесь всю зиму. Фото: Дмитрий Лепехин

Огромную хлебную свалку обнаружили под Дзержинском в минувшие выходные. Возмутительную находку сделала нижегородка Юлия Антипова, которая вместе с семьей приехала на местное лесное озеро, чтобы погулять и подышать свежим воздухом. Однако во время прогулки они наткнулись на большую кучу буханок в целлофане, которые кто-то сгрузил прямо на берегу озера. На этикетках сохранилась маркировка: АО «Дзержинскхлеб».

Всего неизвестные выкинули более 500 буханок хлеба. Фото: Дмитрий Лепехин

Чтобы выяснить, как хлеб туда попал и кто может быть к этому причастен, мы связались с хлебозаводом. Начальник отдела сбыта Дмитрий Лепехин лично выезжал сегодня на место происшествия, и вот что он нам рассказал.

«О произошедшем мы узнали вчера из соцсетей. Сегодня утром выехали на место, где обнаружили около 500 ржаных и пшеничных буханок хлеба. На этой свалке были и другие продукты – в частности, макаронные изделия «рожки» в мешках не нашего производства».

Кроме хлеба здесь были еще и макароны. Фото: Дмитрий Лепехин

Судя по всему, хлеб лежал здесь несколько месяцев – об этом говорит дата изготовления на этикетках: 21,22 и 23 декабря 2020 года.

«По всей видимости, продукция всю зиму благополучно лежала под снегом, поэтому ее увидели только сейчас. Она уже превратилась в месиво», - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Лепехин.

Продукция датирована декабрем 2020 года. Фото: Дмитрий Лепехин

Мужчина признается, что сотрудники предприятия шокированы таким поступком. АО «Дзержинскхлеб» будет проводить расследование, чтобы выяснить, как их продукция оказалась в лесу.

«Скорее всего, это выкинул кто-то из контрагентов, которые работают с нашим предприятием. Как правило, хлеба этих наименований у нас закупают различные учреждения: воинские части, школы, детские сады, больницы. По договорам поставки возврат продукции не принимается – сейчас это запрещено законодательно. И непроданную продукцию контрагент утилизирует самостоятельно», - пояснил начальник отдела сбыта «Дзержинскхлеба».

Предприятию стоит отдать должное: свой хлеб, оказавшийся на лесной опушке не по их вине, они убрали.

Сотрудники хлебозавода ликвидировали свалку самостоятельно. Фото: Дмитрий Лепехин

«Собрали всю продукцию в мешки, будем утилизировать самостоятельно», - пояснил Дмитрий Лепехин.

В нижегородских интернет-сообществах сейчас бурно обсуждают ситуацию со свалкой хлеба под Дзержинском. Люди возмущены поступком тех, кто выбросил эти буханки.

«Мне так грустно стало, аж больно при виде этого... Неужели нельзя было отдать на корм скоту, если высох или испортился... Нельзя так. Нельзя» – поделился Кирилл Фомкин.

Меж тем хлебной свалкой заинтересовались в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

«По информации об обнаружении в районе г. Дзержинска свалки хлеба проводится предварительная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях Управления в рамках имеющихся полномочий», - сообщили «КП – Нижний Новгород» в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сколько пива выпили!»: Бутылочные горы выросли на окраине нижегородского села

В Лысковском районе Нижегородской области этой осенью появилась новая «достопримечательность»: здесь на окраине села Кириково появилась необычная свалка. Большие горы – правильнее даже сказать, горные хребты, - из пустых пивных бутылок темного стекла «украсили» местный пустырь за деревней (подробности).