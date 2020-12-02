«Сколько пива выпили!»: Бутылочные горы выросли на окраине нижегородского села

Бутылочные горы выросли на окраине нижегородского села. Фото: Анастасия Николаева.

В Лысковском районе Нижегородской области этой осенью появилась новая «достопримечательность»: здесь на окраине села Кириково появилась необычная свалка. Большие горы – правильнее даже сказать, горные хребты, - из пустых пивных бутылок темного стекла «украсили» местный пустырь за деревней.

«Здесь, наверное, тысячи этих бутылок! - рассказывает местная жительница Людмила. – Конечно, ничего хорошего в этом нет: это и вред экологии, и выглядит ужасно, и за детей боимся – их же как магнитом тянет к этим горам».

«Это же надо, сколько пива выпили!», - искренне удивляются местные бабушки.

Вскоре эта «живописная» картина надоела сельчанам, и они обратились за помощью к активистам ОНФ.

«Люди пожаловались, что предприниматель — владелец участка земли в их поселке - привез большое количество пустых бутылок из-под пива и устроил из них свалку бытового мусора. Как выяснилось, бутылки были предназначены для сдачи в переработку», - рассказали активисты Нижегородского отделения ОНФ.

После встречи общественников с администрацией и самим бизнесменом проблема решилась буквально в течение недели: уже к 1 декабря все «бутылочные горы» были вывезены с пустыря.

После вмешательства активистов свалка была ликвидирована. Фото: Анастасия Николаева.

«Мы договорились с ним [предпринимателем], что на участке, который находится в его собственности, будет установлен забор, за которым и будет далее складироваться мусор. Жителям больше не придется беспокоиться по поводу появления большого количества отходов рядом с их домами», - рассказала активист ОНФ Нижегородской области Клара Романова.

Отметим, что в этом районе находится старейшая пивоварня Нижегородской области – Лысковский пивоваренный завод.

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