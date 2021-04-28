Мечта сбылась: ешь и худей

Нижегородские хлебопеки продают хлеб для снижения веса. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Всемирная организация здравоохранения рассматривает ожирение как эпидемию XXI века. И в России заболеваний, связанных с питанием, в два раза больше, чем в Европе. Свыше 90 процентов населения страны в своем рационе используют избыточное количество простых углеводов, то есть едят много сахара и конфет. Проблема ожирения присуща и Нижегородской области. А некоторые наши земляки, чтобы похудеть, даже отказываются от хлеба.

Хлеб – всему голова

Между тем хлеб человеку необходим, считает кандидат медицинских наук, профессор, председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов Алла Поляшова.

– Углеводы – основной источник энергии, особенно для детей, – говорит профессор. – Энергия должна поступать ежедневно, поэтому отказ от хлебобулочных изделий при диете приводит к тому, что потом идет возврат веса. И возврат с прибылью. Если организм набирает вес, значит ему не хватает энергии. Хлеб всегда был всему голова.

Участники пресс-конференции: Алла Поляшова, Алексей Голованов, Юлия Кислюнина, Елена Митянина. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Как считает эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного питания детского и взрослого населения Приволжского федерального округа, не потреблять хлеб можно только в разгрузочные дни. А они бывают при соблюдении диеты один раз в семь–десять дней.

– Мы не должны отказываться от хлеба, в природе нет ничего лишнего: злаки создала природа. Они идут в питании в качестве основного продукта, – отметила Алла Поляшова. – Отказ от хлебобулочных изделий в детском возрасте не приемлем вообще.

Но… есть мы хлеб должны ровно столько, сколько тратим энергии. Даже сидящему целый день за компьютером офисному сотруднику требуется около 150 граммов. Причем хлеб, который мы едим, должен быть качественным.

Линейку хлеба «Весконтроль» стоит выбирать тем, кто предпочитает правильное питание или придерживается диеты. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

– Качественное питание поддерживает хороший иммунитет. А это красота: волосы, ногти, кожа, – то, что мы видим. Покажи мне себя, я скажу, что ты ешь, – заметила эксперт, перефразировав известную поговорку.

Полезные добавки

По словам Аллы Поляшовой, хорошим вариантом качественного диетического питания могут служить хлебобулочные продукты с так называемой функциональной добавкой, то есть с пророщенным зерном, семенами льна, чиа и так далее. Они прекрасно влияют на желудочно-кишечный тракт, выводят излишний холестерин, а также надолго сохраняют чувство сытости.

– Если мы говорим об оболочечных злаках, которые в хлебе имеются, там сохраняются не только углеводы, но и все минеральные элементы. Такой хлеб лучше усваивается, дает нам энергию, – рассказала профессор.

Такой хлеб выпускает региональный лидер в сфере производства хлебобулочной и кондитерской продукции – ЗАО «Арзамасский хлеб». Он представляет линейку диетических изделий с пророщенным зерном (его специально закупают у производителей!), отрубями и другими полезными добавками. Сейчас предприятие, следуя запросам нижегородцев на здоровое питание, пошло дальше и выпустило линейку хлеба для худеющих под брендом «Весконтроль».

– Это уникальная линейка, – сообщил начальник отдела контроля и качества ЗАО «Арзамасский хлеб» Алексей Голованов. – От обычных изделий этот хлеб отличается тем, что в нем находятся сложные углеводы, которые медленно расщепляются в организме. В результате человек не так быстро хочет есть.

В линейке «Весконтроль» есть и хлеб с отрубями. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В ассортименте – три вида изделий, контролирующих вес: пшеничный и ржаной «Сендвич-лайт» и «Легкая основа». В составе изделий – сельдерей, ржаные зерна, которые дают организму клетчатку, витамины группы В и семена чиа. Это растение обладает многочисленными полезными свойствами, а также во всем мире признано лучшим сжигателем жира.

Как отметил Алексей Голованов, хлеб с такими качествами разработан совместно с врачами, занимающимися снижением веса, и прошел все необходимые тесты. Два кусочка такого хлеба по сытости могут заменить четыре-пять кусков обычного. Отсюда и снижение веса.

– «Весконтроль» стоит выбирать тем, кто предпочитает правильное питание, придерживается диеты или на нее садится, – заметил специалист. – При употреблении данного хлеба организм перестает испытывать стресс, когда его «урезают» в продуктах. Получая необходимые витамины и микроэлементы, он меньше требует пищи.

Качество с гарантией

Сейчас хлеб пекут везде: супер- и гипермаркеты, небольшие пекарни… Но какой хлеб внутри – бывает сложно понять. Производители, по словам эксперта отдела сертификации продукции «Референтного центра Россельхознадзора» Елены Митяниной, обязаны декларировать хлеб только на соответствие безопасности. На качество хлебопекарни проверяют свой хлеб только добровольно.

На заводах более жесткий контроль. Там контролируется все: от поступившего сырья до выпускаемого готового изделия. Более того, по словам Алексея Голованова, на «Арзамасском хлебе» даже создана «библиотека образцов», куда поступают образцы всей продукции, выпущенной за смену. И на качество она отслеживается в течение всего срока годности.

"Арзамасский хлеб" стал первым, кто выпустил кулинарную продукцию – слойки – без Е-добавок. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

– Тот, кто помнит запах настоящего хлеба, отдает предпочтение хлебозаводам, – отметила заведующая лабораторией оценки качества зерна, продуктов его переработки и семеноводства «Референтного центра Россельхознадзора» Юлия Кислюнина на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре, посвященной качеству хлебо-булочной продукции. – Не все соблюдают сложные технологии расстойки и выпечки хлеба. Что сказывается на внешнем виде и вкусовых качествах изделия.

Именно поэтому, по словам эксперта, такой хлеб, как пекут на «Арзамасском хлебе», делать сложно. Однако из-за того, что и возможности предприятия больше, оно стало первым, кто выпустил кулинарную продукцию – слойки – без Е-добавок.

– Много людей сейчас переходят на правильное питание и смотрят, чтобы в составе не было консервантов, – рассказал Алексей Голованов. – Именно поэтому мы создали популярные Е (Free)-продукты из ингредиентов, не содержащих вредные добавки. Мы применяем маргарин нового формата, без эмульгаторов и антиокислителей. А в качестве начинки используем классические фруктовые повидла, которые содержат в себе только сорбиновую кислоту – природный консервант для пищевых продуктов.

Светлана МУРАТОВА