Группа IOWA выступит на фестивале «Арзамасский гусь – 2021»

Группа IOWA известна такими хитами как «Мама», «Маршрутка», «Бьет бит» и другими.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Стало известно, кто выступит на фестивале «Арзамасский гусь – 2021» - об этом сообщили организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
- Вы спрашивали, вы гадали, кто же будет приглашенной звездой. Мы готовы ответить! Группа IOWA на фестивале «Арзамасский гусь»! А как иначе, фестивалю 10 лет, - объявили организаторы фестиваля.
Группа IOWA известна такими хитами как «Мама», «Маршрутка», «Бьет бит» и другими.
Напомним, фестиваль «Арзамасский гусь-2021» состоится в Нижегородской области 22 мая 2021 года. В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, и вся гастрономическая часть фестиваля будет посвящена именно этому событию. Внимание участников фестиваля будет особенно сконцентировано на поиске рецептур и вариантов исконных нижегородских блюд, которые могут быть актуальны и в наше время.
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