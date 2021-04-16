Фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет в Нижегородской области 22 мая 2021 года

«Арзамасский гусь» в этом году состоится в 10-й раз. Фото: из архива газеты "Новатор"

Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» пройдет 22 мая 2021 года на территории пансионата «Морозовский» под Арзамасом. В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет, и вся гастрономическая часть фестиваля будет посвящена именно этому событию.

Между тем, и у «Арзамасского гуся» в этом году юбилей – он состоится уже в 10-й раз.

- За эти годы фестиваль из заводского праздника вырос в заметное, титулованное явление событийного туризма. Мы придумали его, чтобы вернуться к традициям русской кухни и внести в нашу жизнь понятие «высокой» кулинарии, но все же каждый год наш фестиваль наполняется новым содержанием, - отметил организатор фестиваля, председатель Совета директоров АПЗ и гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В этом году внимание участников фестиваля будет особенно сконцентировано на поиске рецептур и вариантов исконных нижегородских блюд, которые могут быть актуальны и в наше время. В год 800-летия Нижнего Новгорода такие блюда должны появиться и в меню местных ресторанов.

Среди гостей фестиваля – не только жители Нижегородской области, сюда едут и из других регионов России и даже других стран. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы в формате шоу, а также Кулинарный театр, где свое мастерство покажут шефы из Нижнего Новгорода, Костромы, Суздаля, Рязани и Ярославля. А единственным настоящим соревнованием на фестивале станет конкурс барбекю, где будут состязаться команды по два человека.

Ярким финалом станет шоу, ставшее уже традиционным - все гости фестиваля проводят арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте фестиваля www.gusfest.ru.