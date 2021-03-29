21 августа в акватории Волги и Оки пройдет гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

Местом проведения гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода, которое состоится 21 августа, выбрана акватория рек Волги и Оки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Выбор площадки был сделан с учетом художественной перспективы для постановщиков, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки, - подчеркнул глава региона.

В программе шоу будут использоваться передовые технологии, нижегородцы смогут полюбоваться невероятными световыми шоу и визуальными инсталляциями.

Сейчас организаторы тщательно продумывают творческую концепцию гала-шоу, пытаясь учесть весь спектр условий для проведения мероприятия.

- Мы хотим показать ретроспективу восьми веков истории через достижения наших великих земляков, ключевые этапы развития города, - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, что празднование 800-летия Нижнего Новгорода растянется на несколько дней, праздничные мероприятия пройдут в период с 19 по 21 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!