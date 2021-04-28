В нижегородском зоопарке росомаха Роксана впервые вывела в свет своих малышей

В неволе росомахи размножаются редко. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Росомаха по кличке Роксана из нижегородского зоопарка «Лимпопо» впервые показала своих детенышей. Два малыша появились на свет несколько недель назад, но показать их публике мама решила только сейчас. Об этом сообщили в зоопарке.

«Мы знали, что наша Роксана стала мамой, но по своей природе росомаха крайне скрытное и осторожное животное, поэтому неудивительно, что своих малышей она всячески оберегала и прятала в укрытии. Мы же создали все условия, чтобы лишний раз их не беспокоить. Семейству был обеспечен максимальный покой, и вот теперь подросшие и окрепшие малыши готовы к изучению окружающего мира», - рассказал генеральный директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Два детеныша появились на свет несколько недель назад. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Как рассказали «Комсомолке» в зоопарке, Роксана живет здесь с 2010 года, ей 12 лет. К появлению малышей на свет в зоопарке подошли основательно: чтобы мама-росомаха могла спокойно подготовиться к родам, ее друга по кличке Якут заранее отселили в другой вольер. Сейчас Роксана и ее малыши чувствуют себя хорошо: щенки питаются маминым молоком, но уже пробуют на вкус взрослую пищу. Полностью детеныши перейдут на нее примерно в возрасте трех месяцев.

Что касается отца семейства, то пока он какое-то время еще поживет отдельно.

«О воссоединении семейства пока говорить рано — сначала малыши должны полностью окрепнуть и научиться самостоятельности», - пояснили в «Лимпопо».

Пол щенков неизвестен, поэтому имена им еще не придумали.

Сейчас они питаются маминым молоком и пробуют на вкус взрослую пищу. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Росомаха – хищное млекопитающее семейства куньих. Самка приносит потомство не чаще одного раза в два года, и обычно это один-два детеныша. Пополнение в семействе росомах в зоопарке «Лимпопо» - большая удача, ведь в неволе эти звери размножаются очень редко.

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Как рассказали в «Лимпопо», пока птицы ведут себя осторожно: присматриваются и изучают повадки друг друга (подробности).