Второй черный аист поселился в зоопарке «Лимпопо»

У самки черного аиста из зоопарка "Лимпопо" появился друг. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Экспозиция зоопарка «Лимпопо» пополнилась редким экземпляром: недавно там поселился черный аист. Там уже живет одна такая птица, и теперь у этой самки появился долгожданный друг.

Как рассказали в «Лимпопо», пока птицы ведут себя осторожно: присматриваются и изучают повадки друг друга. Брачный период у черных аистов начинается в апреле, и к этому времени они должны образовать пару. Кстати, как и лебеди, черные аисты остаются верны своему избраннику до конца жизни.

Пока аисты еще присматриваются к друг другу. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

«Черный аист – птица во всех смыслах уникальная и редкая. До сих пор она слабо изучена, и далеко не все зоопарки решаются ее содержать. Поэтому нам понадобилось определенное время, чтобы найти для нашей самочки достойного кавалера», - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Черный аист занесен в Красную книгу. Обитает в лесной зоне Евразии, а зимует в южной Азии. В отличие от белого аиста, черный избегает людей и никогда не селится рядом с человеческим жильем. В качестве мест обитания черные аисты выбирают глухие леса на равнинах и предгорья возле водоёмов.