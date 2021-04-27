Стрелка VS Александро-Невская: Почему нижегородцы против переименования улицы

Улица ведет к кафедральному собору Александра Невского. Фото: Яндекс. Карты

Переименование улицы Стрелка - тема, горячо обсуждаемая нижегородцами в последнее время. Инициаторы настаивают, что улице, ведущей к кафедральному собору Александра Невского, необходимо вернуть историческое название. Если это произойдет, то называться она будет Александро-Невская. "Комсомолка" узнала мнение нижегородцев по этому поводу, а также выяснила, что об этом думают эксперты.

О переименовании Стрелки заговорили еще в прошлом году - инициатором этой идеи стал Фонд памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. В декабре 2020 года фонд обратился с ходатайством к местным властям, инициативу также поддержали Нижегородская епархия и областная организация Союза писателей России.

Улица, о которой идет речь, носила имя Александра Невского до середины прошлого века, но позднее стала называться как и место в целом, ведь она находится на Стрелке - в точке слияния двух рек, Оки и Волги. В качестве основных доводов сторонники возвращения исторического названия приводят такие факты, как близость одноименного кафедрального собора и памятник Александру Невскому, который планируется здесь установить. Кроме того, в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения великого полководца.

На улице расположен храм, Управление ГИБДД, отель и несколько административных зданий. Фото: c cайта 2ГИС

"Налицо веские причины вернуть улице историческое имя. Название «Стрелка» – мыс, коса у слияния рек – самодостаточно. Так, в Петербурге есть Стрелка Васильевского острова, но на ней отсутствуют одноименные улицы. Но при желании «Стрелкой» в будущем можно назвать площадь или сквер, которые, вероятно, появятся при реконструкции ныне пустующей территории", - уверены в Нижегородской областной организации Союза писателей России.

"Это первый шаг к восстановлению исторической справедливости. В России было одно очень мудрое правило: улица, которая вела к храму, так называемая дорога к храму, всегда имела название этого храма. В советское время мы всё это поломали. Исторически и философски возвращение наименования Александро-Невская будет верным", - считает профессор ННГАСУ, Почетный гражданин Нижнего Новгорода Татьяна Виноградова.

К слову, подобные инициативы в Нижнем Новгороде вспыхивают время от времени. Еще свежо в памяти, как несколько лет назад площадь Лядова хотели переименовать в Монастырскую. а улицу Красносельскую - в Крестовоздвиженскую. Однако нижегородцы выступили против, и дальше обсуждений дело не пошло.

Иллюзия выбора

Со Стрелкой, похоже, несколько иная история. Сейчас вопрос о ее переименовании находится на рассморении нижегородских властей. Ходатайство о возвращении улице исторического названия поступило в Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде в декабре 2020 года.

В марте 2021-го на сайте Гордумы и в СМИ был проведен опрос на эту тему. Правда, он не предполагал, что можно проголосовать против. Нижегородцам предлагали ответить на два вопроса - "Как можно увековечить память Александра Невского в Нижнем Новгороде" и "Как сохранить топоним Стрелка"? По первому вопросу давалось два варианта ответа: переименовать улицу Стрелка либо переименовать Волжскую набережную в Волжскую набережную Александра Невского. Как видим, ответа "оставить как есть" не предлагалось.

Опрос на сайте городской Думы Нижнего Новгорода. Фото: gordumannov.ru

Итоги голосования следующие: "78,2% участников опроса поддержали предложение о возвращении ведущей к кафедральному собору Александра Невского улице Стрелка исторического названия Александро-Невская".

7 апреля Комитет рекомендовал комиссии по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков на территории Нижнего Новгорода провести общественные обсуждения по вопросу о возвращении улице Стрелка исторического наименования Александро-Невская.

«Общественные обсуждения являются обязательной процедурой перед принятием городской Думой города Нижнего Новгорода окончательного решения о переименовании», - пояснил председатель городской Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета Олег Лавричев.

Когда состоятся общественные слушания по данному вопросу, пока неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что далеко не все нижегородцы вдохновились этой идеей. Так, в интернет-сообществе микрорайона "Седьмое небо" проходило голосование на эту тему, и 90% респондентов (более 400 человек) выбрали вариант "не надо ничего переименовывать".

"Зачем это все? Все уже привыкли к названию Стрелка, не надо ничего переименовывать. Неужели других проблем больше нет в городе?", - удивялется нижегородка Олеся Конова.

Не восстановление истории, а ее переписывание

Ряд нижегородских экспертов также выступает против инициативы переименования улицы Стрелка. Создатель проекта «Городские экспедиции» Ира Маслова считает, что говорить о том, что одно название историческое, а другое современное - в корне не верно. Оба наименования содержат историческую семантику.

"И в данном случае название "Стрелка" содержит в себе смысла даже больше, чем история с Александром Невским, потому что Стрелка - это наша уникальная нижегородская история, а Александр Невский - не нижегородец, он не связан с историей нашего города", - говорит эксперт.

По ее словам, во многих исследованиях по брендингу города на первом месте всегда фигурирует Стрелка. Нижний Новгород - город высоких берегов и великих рек, и даже кремль не так важен для нижегородцев, как Стрелка, уверена Ира Маслова.

"Поэтому, на мой взгляд, улицу ни в коем случае нельзя переименовывать. Возвращение улице так называемого исторического названия похоже на спекулятивную попытку придать большее значение не собору и не историческому названию, а памятнику, который там будет. Но памятник - это же не историческое явление, которое там было всегда. Получается, что мы не восстанавливаем историю, помещая на Стрелке памятник, а создаем ее. Написание своей истории кажется мне очень опасным делом", - разводит руками специалист.

Стрелка - это послание города миру

Архитектурный критик, лидер общественной организации «Открытая Стрелка» Марина Игнатушко также считает, что не нужно переименовывать улицу, ведущую к собору Александра Невского.

"Наименование Стрелица существовало еще тогда, когда никаких улиц на этом месте не было. Ярмарки не было. Было слияние великих рек – место притяжения, проявления деловой инициативы. Сейчас, на основе социо-культурологических исследований, мы знаем, насколько эта природная достопримечательность уникальна – в мировом масштабе. И символическое значение Стрелки – в возможности выразить послание города - миру", - уверена Марина Игнатушко.

По ее словам, Стрелка - в некотором роде бренд Нижнего Новгорода. Простое, знакомое и понятное нижегородцам и гостям города название.

"Не случайно одни названия остаются достоянием исторической памяти, другие – как вектор в будущее. Убедительность названия – в том числе и в возможности краткого его объяснения, без справок и ссылок на учебники и манифесты. «Улица Стрелка» – «улица Александро-Невская» – по-разному звучат, произносятся, несут разные смыслы и значения. И, по сути, название задает смысл существования города на ближайшее настоящее", - считает эксперт.

Сейчас на улице Стрелка располагается областное Управление ГИБДД, кафедральный собор Александра Невского, отель и несколько административных зданий. Если ее переименуют, то топоним "стрелка" исчезнет с карты Нижнего Новгорода, останется лишь народное наименование территории, не подкрепленное никакими документами. Со временем это историческое название может и вовсе забыться, поэтому нижегородские власти предлагают его сохранить. В частности, предлагается официально назвать Стрелкой площадь между храмом и пакгаузами.