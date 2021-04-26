Заключительный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ стартовал в Мининском университете

Школьники из 69 субъектов РФ приехали в Мининский университет на Всероссийскую олимпиаду по ОБЖ. Фото: пресс-служба Мининского университета

Школьники из 69 субъектов РФ приехали в Мининский университет на Всероссийскую олимпиаду по ОБЖ. Церемония открытия состоялась в субботу, 24 апреля, в ДК Железнодорожников в Нижнем Новгороде.

На мероприятии присутствовали министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова, председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский, начальник ГУ МЧС России по региону, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Синьков, и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Для нас большая честь принимать заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и я благодарна Мининскому университету за то, что он стал партнером и ключевым организатором. Без таких надежных помощников нам было бы сложно проводить такие масштабные мероприятия. Сейчас Нижний Новгород активно готовится к 800-летию, многие знаковые объекты находятся на реконструкции, и наши гости их, к сожалению, не увидят. Но я надеюсь, что это станет поводом вернуться к нам этим летом и принять участие в праздновании юбилея, - отметила Ольга Петрова.

В олимпиаде принимают участие 219 учеников 8-11 классов из 69 субъектов РФ, их сопровождают 85 педагогов. Прежде, чем попасть на заключительный этап, учащимся нужно было пройти отборы на олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней. В составе нижегородской команды три участника – это учащиеся 9-х и 11-х классов МОУ СОШ №1 Сосновского района.

- Приятно видеть молодых ребят, уже профессионально разбирающихся в вопросах безопасности человеческой жизни, умеющих принимать правильные решения в чрезвычайных ситуациях и оказывать помощь людям. Мининский университет и правительство региона серьезно подошли к организации олимпиады: ребят ждут теоретические и практические туры, но также мы понимаем, что молодые годы - это не только про учебу, но и про дружбу, и развлечения, поэтому подготовили для участников насыщенную развлекательную программу, - обратился Виктор Сдобняков к ребятам.

Участников олимпиады ждут квест-экскурсия по Нижнему Новгороду, зарница в Парке Победы, посещение выставочного пространства МЧС и другие активности:

- Даже те участники, кто не займет первое место, будут вспоминать это мероприятие долгие годы - эту неделю они будут много общаться друг с другом и заведут новых друзей, - добавил Петр Казанский. - Организаторам удалось гармонично вписать в программу много интересных событий, и даже лично мне хотелось бы посетить их вместе со всеми участниками.

Начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков отметил, что за 30 лет важность предмета ОБЖ сильно возросла:

- Сегодня это направление набирает обороты, потому что жизнь продолжает преподносить сюрпризы техногенного характера, - прокомментировал Валерий Синьков. - В финал вышли свыше 200 человек, а всего по стране в олимпиаде приняли участие тысячи школьников, которые погружены в вопросы безопасности. Они учат не только теорию, но и практику. Конечно, мы надеемся, что все это им не пригодится, но если они столкнутся с подобными ситуациями, то им явно будет спокойнее, чем тем, кто уделяет вопросам безопасности жизнедеятельности чуть меньше внимания.

Всю неделю ребята будут участвовать в различных мероприятиях, а закрытие олимпиады состоится 30 апреля в ДК ГАЗ. И.о. ректора Виктор Сдобняков попросил ребят не стесняться и делиться своими впечатлениями с организаторами мероприятия:

- Нижний Новгород славится своим гостеприимством, надеемся, что ребятам будет у нас комфортно. Хочу подчеркнуть, что мы открыты и будем рады получить обратную связь по ходу мероприятия, чтобы пребывание у нас стало приятным и запоминающимся, - подчеркнул Виктор Сдобняков. - За последнее время мы уже успели провести крупные мероприятия федерального масштаба: всероссийскую олимпиаду педагогов начальной школы "Мой первый учитель", «Форсайт-Педагогику-2021» для студентов, всероссийскую онлайн-олимпиаду по математике и другие. Считаю, что одной из компетенций университета должна быть профессиональная организация мероприятий федерального уровня совместно с правительством региона.