Студентки Мининского университета привезли победы с обучения в «Сириусе»

По итогу обучения каждый участник должен разработать проект с использованием образовательных технологий «Сириуса». Фото: пресс-служба Мининского университета

Студентки Мининского университета прошли обучение в «Сириусе» и победили в двух номинациях. С 5 по 17 апреля на базе научно-технологического университета прошел первый, очный этап реализации образовательного модуля «Эффективные модели управления образовательными системами».

В мероприятии приняло участие 120 студентов педвузов из 14 регионов Российской Федерации. Программа включала в себя подготовку специалистов для российских образовательных организаций в вопросах эффективного управления ресурсами:

- Наша цель – создать наилучшие условия для раскрытия и применения таланта каждого ребенка. И одна из главных задач для ее достижения – подготовка сильных учителей. Мы уверены, что в основании любого достижения, прорыва и результатов ученика стоит педагог и наставник, который помог найти любимое дело и развить способности, – прокомментировала руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Студенты познакомились с основными принципами работы образовательной организации, эффективного планирования и проектирования, управления качеством образования, стратегического планирования в условиях изменений.

При этом организаторы построили обучение на реальных практиках: студенты принимали участие в тренингах, мастер-классах, управленческих поединках, форсайт-сессиях, панельных лекциях. В качестве спикеров выступили эксперты в области образования, маркетинга, PR-технологий и связей с общественностью, представители Фонда «Талант и успех», Лицея «Сириус», а также руководители образовательных организаций и учреждений культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Республики Марий Эл.

Студентки Мининского университета привезли победы в двух номинациях — на «Хакатоне» и конкурс-игре «Дебаты». В первом случаи девушки предложили лучшее проектное решение кейса, разработанного администрацией ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» Нижегородской области», во втором – стали победительницами в интеллектуальной полемике со студентами Ленинградской области.

- Изменения, происходящие в социальной и экономической жизни общества, требуют воспитания творческой, толерантной, умственно и физически развитой личности, готовой активно участвовать в преобразованиях, инновациях, направленных на улучшение качества жизни граждан нашей страны. Обучение по программе «Эффективные модели управления образовательными системами» позволяет формировать лидерские навыки, умение управлять проектами и профессиональным ростом, развивать творческое мышление, – отметила участница от Мининского вуза студентка 2 курса магистратуры Марина Рыжикова.

По итогу обучения каждый участник должен разработать проект с использованием образовательных технологий «Сириуса» и реализовать его в своем регионе во втором, заочном этапе программы.