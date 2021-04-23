Мининский университет начал сотрудничество с Нижегородской кадетской школой

После подписания соглашения и.о. ректора и директор школы обсудили будущие проекты и договорились подготовить программу по совместной работе. Фото: пресс-служба Мининского университета

В среду, 21 апреля, Мининский университет и Нижегородская кадетская школа подписали соглашение о взаимодействии в рамках развития регионального социально-педагогического кластера.

- Коллеги из кадетской школы обратились за помощью в решении кадровой проблемы. Для Мининского университета – это ключевое направление: мы готовы рекомендовать наших выпускников, а также студентов, которые начинают проходить практику уже со вторых курсов. Кроме того, мы готовы привлекать и преподавательско-профессорский состав нашего вуза, - отметил и.о. ректора Виктор Сдобняков. – В свою очередь, нам было бы интересно увидеть выпускников кадетской школы в качестве наших студентов. Например, будущих учителей физической культуры - уровень подготовки и самодисциплины позволит им стать при нашей помощи хорошими педагогами.

Директор Нижегородской кадетской школы Лада Михайлина отметила, что сотрудничество с Мининским университетом не ограничивается только кадровым вопросом:

- Кадетская школа – это особенная школа, где во главу угла ставится патриотическое воспитание, и мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники выбирали своей профессией служение родине как в военных структурах, так и в гражданских смежных сферах. Мининский университет, который имеет огромный опыт работы в плане патриотического воспитания, станет хорошей опорой для развития наших кадетов – по сути, будущего нашей страны.

Кроме того, Мининский университет может стать профессиональным помощником в развитии других направлений, например, культуры и спорта:

- Мы любим КВН, у нас есть спорт, есть сильный студенческий театр. Мы готовы интегрировать в эти активности учащихся кадетской школы, - добавил Виктор Сдобняков.

Руководитель Мининского пригласил представителей кадетской школы на спектакль «У войны не женское лицо», который пройдет 6 мая на сцене Мининского университета.

После подписания соглашения и.о. ректора и директор школы обсудили будущие проекты и договорились подготовить программу по совместной работе.