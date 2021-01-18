Последние десять лет смыслом жизни нижегородской пенсионерки Тамары Федоровны были домашние питомцы. Брошенные, больные, измученные – все они с улицы перекочевывали в ее трехкомнатную квартиру. В результате, за несколько лет в доме у старушки скопилось 60 кошек и семь собак.- Это вовсе не те захламленные квартиры, где кошки живут в жуткой антисанитарии, - рассказывают знакомые Тамары Федоровны. – Это уютный теплый дом, где все животные уживаются в мире и согласии. Глядя на них, всегда душа радовалась. Каждого питомца она лечила, стерилизовала и откармливала. В общем, спустя месяц в них уже было не узнать прежних потеряшек с улицы.Многих из них пенсионерка пристраивала в добрые ручки. Так что питомцы вскоре обзаводились любящими хозяевами.- Первого кота моя тетя у нее брала еще девять лет назад, - вспоминает нижегородка Юлия К. – Пару месяцев назад я тоже пристраивала котика своим знакомым. Поэтому я очень хорошо знаю эту бабушку.Однако сейчас в жизни Тамары Федоровны произошла беда – врачи обнаружили у нее тяжелое заболевание. Однако ее беспокоит даже не собственное будущее, а судьба ее питомцев.- Если с этой бабушкой что-то случится, то все ее питомцы окажутся на грани гибели, - объясняет Юлия К. – Поэтому мы так за них и переживаем. У нас за них болит душа! Теперь мы ищем для них добрые ручки. Это абсолютно здоровые, стерилизованные, ручные котики и кошечки. Каждый из них станет идеальным питомцем для вашей семьи.Если вам приглянулся кто-нибудь из этих очаровашек, вы можете связаться с нижегородкой Юлией К. +79200450095.