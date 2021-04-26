Стало известно, как будут работать школы и детсады Нижнего Новгорода на майские праздники

Школьников ждут внеплановые каникулы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Школы и детские сады Нижнего Новгорода не будут работать с 1 по 10 мая. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте образования городской администрации.

О том, что россиян ждут непрерывные майские праздники, стало известно в минувшую пятницу.

«Нерабочие дни в мае были объявлены в связи с рекомендациями Роспотребнадзора с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим школы и детсады работать не будут», - заявили в мэрии Нижнего Новгорода.

Однако в администрации намерены рассмотреть вопрос по поводу организации работы дежурных групп в детских садах.