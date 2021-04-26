«Платье – ужас»: Наталья Водянова возмутила поклонников откровенным нарядом на благотворительном вечере

Супермодель появилась на публике в откровенном наряде. Фото: @nakedheartfoundation Фото: Инстаграм

Супермодель Наталья Водянова возмутила интернет-пользователей чересчур откровенным нарядом, в котором она появилась на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца», прошедшем в Москве в минувшие выходные.

Судя по фото в Instagram, красавица пришла на мероприятие в платье, состоящем в основном из длинной юбки в пол. Верх у платья отсутствовал, а вместо этого грудь прикрывали две чашечки крошечного лифа.

Платье быстро стало предметом обсуждения интернет-пользователей. Поклонники ругали наряд и одновременно хвалили его хозяйку.

«Она как человек мне очень нравится, но платье - это ужас!», - писали одни.

«Как можно было мировой знаменитости надеть такой наряд?! Замечательная, добрая, суперзвезда и мама, но платье…», - возмущались другие.

«Интересная подача "вечернего туалета" для такого важного мероприятия в поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями развития», - отмечали с сарказмом третьи.

Однако нашлись среди фоловеров и такие, кому образ Натальи пришелся по вкусу. Они назвали платье смелым и необычным.

«Если это поможет собрать больше средств, то пусть хоть голые ходят. Платье необычное, но красиво, похожа на русалочку Ариэль», - вступилась за модель одна из ее подписчиц.

Кстати, Наталья Водянова нередко удивляет публику своими нарядами. Самые яркие фото и образы 39-летней супермодели «Комсомолка» публиковала ранее.