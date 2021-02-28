«Наталье Водяновой – 39!»: Самые яркие фото и образы знаменитой супермодели

В день рождения красавицы «Комсомолка» собрала ее самые запоминающиеся образы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова считается признанным эталоном женственности и изящества. Стильные шляпки, красивые платья и экзотические наряды – все это сочетается в ее повседневной жизни. В день рождения супермодели «Комсомолка» просмотрела ее фотоархив и собрала ее самые запоминающиеся образы.

Сочетание несочетаемого

Сочетание несочетаемого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Удивительным образом супермодель умудряется сочетать на первый взгляд несочетаемые вещи. Стильная кепочка, яркие брюки в стиле ретро и роскошная шуба – пожалуй, только на Наталье Водяновой эти вещи вместе могут смотреться органично. Да еще как! В свои 38 супермодель остается взбалмошной девчонкой, готовой на любые проказы и неожиданные выходки. И ее гардероб это только подтверждает.

Великолепие от кутюр

Великолепие от кутюр Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Яркие стильные наряды от кутюр Наталья Водянова регулярно носит не только на подиуме, но и в повседневной жизни. И это, пожалуй, лучшая похвала дизайнерам. Каждое платье, выбранное красавицей, неизменно оказывается в центре внимания прессы и ее многочисленной армии поклонников. Да что говорить – Наталья Водянова уже давно сама стала брендом!

Стильный кэжуал

Стильный кэжуал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Водянова один из тех редких людей, кто умеет выглядеть блистательно не только в нарядах от кутюр, но и в обычном свитере. И этим она регулярно пользуется! Теплая водолазка, простые брюки и удобная обувь – и вот уже новый необычный образ готов. Пожалуй, в этом красавица выглядит еще более юной и нежной, чем в громких дизайнерских новинках.

Чувственное изящество

Чувственное изящество Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Водянова – не из тех красавиц, что часто демонстрирует свои прелести. А если даже она и появляется на публике в откровенном наряде, то это становится образцом чувственности и нежности. Пожалуй, даже на ее фотографиях с пляжа публика не увидит ничего лишнего.

Русский стиль

Русский стиль Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что Наталья Водянова уже много лет живет за рубежом, о своих русских корнях она не забывает. Поэтому ее частенько можно увидеть в нарядах с русскими мотивами. Красивые платки, национальные платья и даже…русские ушанки! Свое происхождение красавица намеренно подчеркивает и демонстрирует. Так что «нижегородскую Золушку» все еще можно с полной уверенностью называть русской.

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