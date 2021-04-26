Погода в Нижнем Новгороде с 26 апреля по 2 мая: прохладно и дождливо

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде с 26 апреля по 2 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода этой весной успела поразить нижегородцев своей переменчивостью: то в город приходят тепло и солнце, то возвращаются пасмурные и дождливые дни. Рассказываем, какая будет погода в Нижнем Новгороде на этой неделе с 26 апреля по 2 мая.

Сегодня, 26 апреля, в утренние часы воздух прогреется от +2 до +8 градусов, а днем станет ещё теплее и столбики термометров покажут +10 градусов. К наступлению ночи температура будет медленно падать и в итоге опустится до +1 градуса. Погода будет ясная, однако в середине дня небо могут затянуть облака. Отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 8,6 метров в секунду.

Во вторник будет облачно с прояснениями, местами ожидается дождь. Температура утром и днем будет +9 градусов, а к вечеру опустится до +3 градусов. Влажность воздуха составит 61-90%, а атмосферное давление – 744-747 миллиметров ртутного столба.

В среду в Нижнем Новгороде ожидается дождь и переменная облачность. Утро будет холодным, столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов. К обеду солнце прогреет воздух до +8 градусов, затем снова похолодает. В течение дня установится западный ветер со скоростью до 6,3 метра в секунду.

Четверг, 29 апреля, солнце будет выглядывать из-за облаков на протяжении всего дня. Температура воздуха сохранит плюсовые значения: днем будет от +8 до +10 градусов, вечером от +5 до +9 градусов. Атмосферное давление составит 751-753 миллиметра ртутного столба

В пятницу погода обещает быть пасмурной, но теплее, чем в другие дни. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +4 до +11 градусов. Температура днем и вечером ожидается до +12…+14 градусов. Скорость юго-западного ветра не превысит 4,4 метра в секунду.

В субботу, 1 мая, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дождь. С утра и днем погода будет тёплой, воздух прогреется от +9 до +13 градусов. Однако ближе к вечерним часам температура воздуха начнёт падать и опуститься до +5 градусов.

В воскресенье днём температура воздуха прогреется до +13 градусов, но уже к ночи достигнет отметки в +7 градусов. На улице сохранится пасмурная погода, к вечеру прольются дожди.

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