Более 35 тысяч нижегородцев вышло на Всероссийский субботник 24 апреля 2021 года. ФОТО: Александр Воложанин

К Всероссийскому субботнику, прошедшему сегодня, 24 апреля, присоединилось более 35 тысяч жителей Нижегородской области. В их числе были губернатор региона Глеб Никитин, замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. О прошедшей уборке рассказали в нижегородском региональном правительстве.

В субботнике на Волжской набережной участвовал Максим Егоров. ФОТО: Александр Воложанин

Субботник с участием властей провели на Волжской набережной: в наше время там гуляют родители с детьми, люди старшего возраста, а другие жители занимаются спортом.

Волонтёры города совместно с Глебом Никитиным, Максимом Егоровым и Юрием Шалабаевым убрали с набережной мусор. В процессе его сортировали, а после направили на раздельную переработку. Более того, на участке высадили деревья.

В числе участников были Глеб Никитин и Юрий Шалабаев. ФОТО: Александр Воложанин

– По оценкам специалистов, за один день удалось собрать и вывезти с улиц, дорог и газонов 4,5 тысячи кубометров мусора – это примерно 250 машин "КамАЗ". Вообще, Всероссийский субботник, к которому присоединились нижегородцы, в очередной раз напомнил нам, насколько важно проявлять инициативу, активно участвовать в жизни родного города и района, – подчеркнул глава Нижегородской области. – Только в Нижнем Новгороде сегодня организовали уборку на 350 территориях – это практически все общественные пространства. Думаю, когда жители сами участвуют в таких акциях, желание снова мусорить пропадает. И дело не в показухе, ведь многие просто выходят с детьми, друзьями, коллегами и по собственной инициативе наводят порядок на улицах и во дворах. От этого, уверен, на душе становится светлее.

В районах и городах Нижегородского региона провели свыше 150 субботников. ФОТО: Александр Воложанин

Максим Егоров, в свою очередь, отметил, что Нижний Новгород заметно преображается к своему главному празднику – 800-летию:

– Проекты, которые реализуются сейчас, действительно прекрасны. Они согласованы с жителями, обсуждены с экспертами. Впереди нас ждёт голосование за новые объекты, которые можно будет благоустроить по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Приглашаю всех нижегородцев активно использовать эту возможность для выбора территорий, которые можно будет преобразить в 2022 году.

За один день удалось собрать и вывезти с улиц, дорог и газонов 4,5 тысячи кубометров мусора. ФОТО: Александр Воложанин

Ранее мы рассказывали о голосовании за объекты благоустройства. Оно пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

Мэр Нижнего Юрий Шалабаев рассказал, как утром вышел с женой и двумя детьми на уборку в Светлоярском парке:

– К акции присоединились многие нижегородцы, и дождь не помешал. Уборка территорий – это обязанность коммунальных служб, но приятно, что люди помогли подготовить Нижний к лету.

В Нижнем Новгороде организовали уборку почти всех общественных пространств. ФОТО: Александр Воложанин

Глава города отметил и особый подход в проведении и без того полезного мероприятия:

– Мы постарались сделать субботники интересными: в парках и скверах играют диджеи, проходят спортивные мероприятия, раздаются призы. Конечно, всё организовано с соблюдением мер эпидбезопасности. Хорошую акцию предложили наши волонтёры: на территории школ до 30 апреля будут проходить субботники, за участие в которых ученики смогут получить "доброрубли". Для этого нужно скачать на смартфон приложение "МЫ" и выложить фото или видео уборки. Потом "доброрубли" можно потратить по своему усмотрению, например, оформить подписку на любимую музыку.

В общей сложности, сегодня в города и районах Нижегородской области организовали свыше 150 субботников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!