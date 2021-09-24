Экс-замначальника нижегородского ГУФСИН приговорили к трем годам колонии-поселения

Осужденного также лишили права занимать руководящие должности в государственных органах. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде провозглашен приговор в отношении бывшего первого заместителя начальника регионального ГУФСИН Станислава Телегина. Он признан виновным в неоднократном превышении должностных полномочий. Такой информацией поделились в СУ СК России по Нижегородской области.

Суд приговорил Телегина к трем годам колонии-поселения, а также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах.

В ходе расследования было установлено, что в 2016 году, будучи начальником оперативного управления, Телегин потребовал от подчиненного сотрудника купить за свой счет кондиционер, который он впоследствии установил в своем служебном кабинете на улице Артельной.

В декабре 2017 года осужденный попал в ДТП на служебном автомобиле. Деньги за ремонт разбитой машины мужчина также потребовал от подчиненного сотрудника.

- Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина не признал, - сообщили следователи. - Из органов ФСИН России уволен по отрицательным основаниям.

Преступления были выявлены сотрудниками нижегородского УФСБ.

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