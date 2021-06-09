«Дело о кондиционере» экс-замначальника нижегородского ГУФСИН дошло до суда

Сам Телегин своей вины не признает. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде передано в суд уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника регионального ГУФСИН Станислава Телегина, который обвиняется в неоднократном превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2016 году, будучи начальником оперативного управления, Телегин потребовал от подчиненного сотрудника купить за свой счет кондиционер, который он впоследствии установил в своем служебном кабинете на улице Артельной.

Год спустя Телегин попал в ДТП и повредил машину. Ремонт автомобиля начальник также потребовал оплатить своего сотрудника. Был это тот же самый человек, который покупал кондиционер, или нет, СК не уточняет. Преступления были выявлены сотрудниками нижегородского УФСБ, возбуждено уголовное дело.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал, из органов ГУФСИН уволен по отрицательным основаниям. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Противоправные действия обвиняемого выявлены по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.