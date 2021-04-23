Погода в Нижнем Новгороде на выходные 24-25 апреля: осадки и похолодание до +3 градусов

Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на выходные 24-25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переменчивая погода ожидается в Нижнем Новгороде в эти выходные. В субботу облачно и тепло, в воскресенье ветер и дождь.

В субботу, 24 апреля, в первой половине дня установится облачная с прояснениями погода, но ближе к вечеру в городе пойдёт дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться от +12 до +16 градусов. При этом ощущаться температура воздуха будет как +9 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +3 градусов. Атмосферное давление составит 743-748 мм ртутного столба.

В воскресенье на улице будет пасмурно, местами ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +3 до +5 градусов. Температура днем и вечером ожидается от +3 до +7 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 7,2 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что апрель выдастся дождливым.

- За весь месяц в Нижнем Новгороде будет не больше двух-трех ясных солнечных дней, - рассказали они.

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