«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка России в Нижнем Новгороде

Билеты на матч уже поступили в продажу Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Стало известно, какие команды сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России в Нижнем Новгороде, который состоится 12 мая 2021 года на стадионе на Стрелке Оки и Волги.

21 апреля прошли полуфинальные игры, в которых встретились «Крылья Советов» из Самары с «Ахматом» из Грозного, а также ЦСКА с «Локомотивом». «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» по пенальти – 4:1, а основное и дополнительное время в игре закончились без голов. Во втором полуфинале интриги получилось меньше – «Локомотив» уверенно обыграл ЦСКА со счетом 3:0.

Продажа билетов на финал стартовала накануне, 20 апреля 2021 года. Российский футбольный союз анонсировал для болельщиков масштабную развлекательную кампанию в день матча: концерт на площади перед стадионом «Нижний Новгород», трофи-тур и фотосессия с амбассадорами Кубка Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, специальный корабль для болельщиков и шаттлы до стадиона.

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