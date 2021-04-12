Нижний Новгород примет финал Кубка России по футболу 2021

Финал Кубка России по футболу 2021 состоится в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Финал Кубка России по футболу состоится в Нижнем Новгороде 12 мая 2021 года. Об этом стало известно ровно за месяц до события – 12 апреля.

- Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на Бюро Исполкома РФС, - сообщили в Российском футбольном союзе.

Какие именно команды сыграют на стадионе на Стрелке, определится 21 апреля 2021 года – в этот день пройдут полуфиналы соревнования. В 16:00 встретятся «Ахмат» и «Крылья Советов», а в 19:00 состоится матч между «Локомотивом» и ЦСКА. Победители этих матчей и попадут в финал.

Кстати, «Локомотив» и ЦСКА уже играли на стадионе «Нижний Новгород» в 2018 году – тогда это был финал Суперкубка России. В тот раз матч закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА.

- Стадион Нижний Новгород уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи Чемпионата мира по футболу и Суперкубок России по футболу. К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, в том числе это касается массовых мероприятий, - прокомментировал новость губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.