Почтовую марку торжественно погасили в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Специальное гашение марки в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоялось в фойе Нижегородского академического театра драмы имени Горького. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Специальное гашение марки в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоялось в фойе Нижегородского академического театра драмы имени Горького в воскресенье, 18 апреля 2021 года. Конверт, кроме оригинальной марки, имеет также специальный памятный почтовый штемпель, на котором изображен герб города, а также указаны дата и место спецгашения.

- Решая, что должно быть на конверте, мы остановились на Чкаловской лестнице – одном из самых узнаваемых сооружений Нижнего Новгорода. А на самой марке изображены памятник Минину и Пожарскому, кремль, Рождественская церковь, Речной вокзал, Ярмарка, стадион «Нижний Новгород», самолет АНТ-25, на котором Валерий Чкалов выполнил свой исторический перелет, судно «Валдай» и судно беляна, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После церемонии гашения губернатору предложили отправить открытку в конверте с памятной маркой – почтовый ящик был установлен прямо в фойе театра. Глеб Никитин поддержал это предложение и подписал открытку для генерального директора АО «Почта России» Максима Акимова.

- Посмотрим, за сколько времени она дойдет, - пошутил губернатор.

Кстати, памятные оттиски штемпелей используются только для праздничных дат и важных событий, поэтому такие конверты с удовольствием коллекционируют филателисты и берегут получатели писем. Всего будет выпущено и распространено 500 конвертов первого дня (немаркированных) и 132 тысячи марок.

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