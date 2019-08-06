Испытано на себе: «Комсомолка» опробовала новый сервис проката электросамокатов в Нижнем Новгороде

- Оль, ты у нас главная по самокатам, поэтому испытывать на себе сервис аренды электросамокатов будешь именно ты, - заявили мне коллеги, заметив появившиеся на улицах города самокатопарковки. Я, конечно, отказываться не стала – все-таки уже четыре года не представляю себе жизни без двухколесного друга – и послушно скачала приложение «Делисамокат».

Регистрация напоминает оформление учетной записи в каршеринге – разве что водительское удостоверение не надо предъявлять. Фото главной страницы паспорта, разворота с пропиской, потом селфи с раскрытым паспортом и данные банковской карточки – и подождать, пока заявку одобрят специалисты. Не прошло и получаса, как на почту упало заветное письмо: «Поздравляем! Регистрации в приложении успешно пройдена!».

Самокатов вокруг оказалось полным-полно, но лишь в самом центре города – в границах Нижневолжской набережной, площади Горького и площади Сенной. Пока парковки расположены только здесь, но зато буквально на каждом шагу. Ближайшая находилась в паре сотен метров – на площади Свободы, и там как раз стоял свободный, полностью заряженный самокат.

Испытано на себе: «Комсомолка» опробовала новый сервис проката электросамокатов в Нижнем НовгородеФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В Нижнем Новгороде сейчас действуют два тарифа на аренду электросамокатов: 5 рублей в минуту или 250 рублей в час. Кроме того, при желании можно добавить опцию «Страховка» - это увеличит стоимость поездки на 30%, но избавит от обязательств в случае непреднамеренного повреждения транспортного средства. При активации поминутного тарифа сразу списываются 20 рублей, остальное – либо по окончании поездки, либо каждые 30 минут.

Перед началом аренды первым делом, как и в каршерингах, необходимо зафиксировать все повреждения самоката – на это приложением отводится пять минут. Несмотря на то, что сервис только пришел в город, стойки руля практически у всех самокатов уже потрепанные – с них сходит самоклеющаяся пленка. Вряд ли это считается серьезным недостатком, но фото я на всякий случай сделала.

После всех этих процедур нужно открыть замок и нажать кнопку на самом самокате. И вот тут что-то пошло не так – кнопка нажималась, но ничего не происходило.

- Технический сбой. Нажмите сейчас еще раз, должно заработать, - сообщили мне в техподдержке.

- Спасибо, получилось. А деньги мне вернут? Все-таки четыре минуты тут провозилась с ним, могла бы уже далеко уехать, - поинтересовалась я.

- Ну, я, конечно, передам вашу претензию, - замялась оператор. – Но обещать ничего не могу.

Испытано на себе: «Комсомолка» опробовала новый сервис проката электросамокатов в Нижнем НовгородеФото: Юлия ИСАЕВА

И вот наконец-то я мчусь на электросамокате. Газ и тормоз регулируются с помощью небольших рычажков на руле. Причем они весьма чувствительны – стоит посильнее нажать газ, и самокат резко рвется вперед, а нажмешь тормоз – встает как вкопанный. Чтобы приноровиться, требуется опыт. Зато «подвеска» очень мягкая – неровности асфальта и брусчатки почти не ощущаются, самокат едет очень плавно и совершенно бесшумно.

Преимущества электрического самоката перед обычным особенно хорошо ощущаются при подъеме в горку – там, где я бы уже тащила свой самокат на себе, «электрокар» бодро вез меня. А вот нижегородские бордюры в большинстве своем оказались ему не под силу – к сожалению, до по-настоящему доступной среды нам еще далеко. Кстати, вес у электросамоката достаточно ощутимый – по информации на сайте, он составляет более 12 килограммов.

Завершить аренду можно на любой оборудованной парковке, а найти ближайшую поможет то же приложение. Время отсчитывается до того момента, как приложение одобрит сделанную фотографию припаркованного и прикованного замком самоката.

ТТХ:

Максимальная скорость – 25 км/ч

Максимальное расстояние без подзарядки – 25 км

Время зарядки аккумулятора – 3,5 часов

Максимальная нагрузка – 100 кг

КСТАТИ

Уже на этой неделе в Нижнем Новгороде должен открыться первый в городе велошеринг. Поначалу будет всего 30 велосипедов, но уже к концу лета их должно стать 250! Велосипеды в основном будут сосредоточены в центре города – на Нижневолжской набережной, Большой Покровской, у канатной дороги и на Мещере. В дальнейшем планируется покрыть все районы города.

Стоимость проката будет составлять 150 рублей в сутки, 600 рублей в месяц и 2400 рублей в год.