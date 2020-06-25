2020-06-25T12:39:49+03:00
Общество

Памятник Сталину установили под Нижним Новгородом. Теперь организаторов проверяет полиция

Монумент находится на частном участке неподалеку от канатной дороги
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Памятник Сталину установили под Нижним Новгородом. Теперь организаторов проверяет полиция. Фото: НРО КПРФПамятник Сталину установили под Нижним Новгородом. Теперь организаторов проверяет полиция. Фото: НРО КПРФ
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Торжественное открытие памятника Иосифу Сталину состоялось 24 июня 2020 года в городе Бор Нижегородской области. Это первый памятник на территории региона, посвященный этой исторической личности. Причем установлен он был без ведома властей на принадлежащем частному лицу участке – но, тем не менее, на мероприятие пришли сотни людей.

- Памятник Иосифу Сталину был изготовлен и установлен по инициативе НРО КПРФ и первого секретаря Борского местного отделения КПРФ Алексей Зорова. Участие в праздничном мероприятии приняли первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров, члены Борского, Арзамасского, Автозаводского и Ленинского отделений КПРФ, а также более 400 жителей города Бор, - рассказали в пресс-службе нижегородского регионального отделения партии.

Памятник выполнен из бетона и окрашен в бронзовый цвет. Генералиссимус изображен в полный рост в шинели и в фуражке, с заложенной за спину рукой. Впрочем, портретное сходство оставляет желать лучшего.

Кстати, городская администрация изначально была настроена против такого памятника. Коммунисты пытались добиться официального разрешения на установку монумента, но власти так и не дали его. Поэтому скульптуру решено было разместить на частной территории. Но, с точки зрения закона, к организаторам все равно остались вопросы.

- Сотрудники отдела полиции уже начали проверку действий организаторов и участников мероприятия, по итогам которой будет дана юридическая оценка и решен вопрос о привлечении организаторов к административной ответственности, - заявили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в администрации городского округа города Бор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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