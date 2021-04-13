«Стоял среди леса, промокший и усталый»: В Нижегородской области почти сутки искали заблудившегося пенсионера

Пенсионер почти сутки блуждал в лесу, пока его не нашли волонтеры. Фото: @marishkamokeeva

81-летний Михаил Семенович из села Мадаево Починковского района может праздновать свой второй день рождения. Пенсионер почти сутки блуждал в лесу и провел там целую ночь, пока его не нашли волонтеры.

Субботним утром 10 апреля Михаил Семенович, как обычно, вышел на прогулку со своим любимым псом по кличке Тимошка. Обычно они гуляли час или два, но в этот раз домой они не вернулись. Родственники сразу забили тревогу и стали искать дедушку. Поводов для беспокойства было достаточно: недавно мужчина перенес инсульт, после чего начались провалы в памяти. Его родные оббежали всю деревню и все окрестности, но тщетно. Тогда к поискам подключилась полиция, а вечером присоединились волонтеры. Всего на поиски пенсионера вышли 38 человек.

«В час ночи начались поисковые мероприятия, которые продолжались до утра. Велась работа на отклик, кричали и нашего дедушку и его собаку, в надежде, что кто-то из них отзовётся... Но ответного отклика не было, собака тоже не подавала голос. Парные следы человека и собаки были найдены в трёх направлениях и полностью отработаны группами поисковиков», - рассказала волонтер поискового отряда «Рысь» Марина Мокеева.

Сначала поисковики обнаружили на снегу парные следы, и только потом нашли человека. Фото: @marishkamokeeva

Когда поисковики уже буквально валились с ног от усталости, кто-то из группы вдруг закричал: «Здесь следы! Похоже, свежие!». На часах было 8:15. Это придало волонтерам сил, и они с удвоенной энергией принялись прочесывать округу.

«Через 5 минут соседняя группа нашла вещи пропавшего дедушки. А ещё через 10 минут был найден и сам дедушка! Он стоял среди леса, весь промокший и усталый, Тимошка тоже был с ним. Пёс не вернулся домой, он до последнего был со своим хозяином и ни на шаг не отходил от дедушки», - говорит волонтер.

Дедушку доставили домой и передали родственникам, которые не могли сдержать слез радости при встрече. Шутка ли: пожилой человек провел в холодном сыром лесу весь день и всю ночь – страшно представить, чем могла бы закончиться эта история, если бы не откликнувшиеся на чужую беду добровольцы.

Напомним, пару лет назад заблудившаяся в нижегородском лесу пятилетняя девочка была найдена живой спустя почти четверо суток. Все это время она жила в лесу без еды и воды. Но самое страшное - рядом ходила медведица с медвежонком (подробности).