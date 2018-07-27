2018-07-27T17:45:11+03:00
Спорт

Локомотив - ЦСКА 27 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу

Футбол, матч Локомотив - ЦСКА. Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу состоится 27 июля 2018 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород». Состав команд, статистика личных встреч
Юлия ВАСИЛИШИНААндрей ВОВКАнастасия НАЗАРОВА
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«Локомотив» - ЦСКА 27 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу. Фото: Юлия ГОРШКОВА«Локомотив» - ЦСКА 27 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу. Фото: Юлия ГОРШКОВА
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Матч за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018 состоится в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 июля 2018 года. На стадионе "Нижний Новгород" встретятся команды ЦСКА (Москва) и Локомотив (Москва). Эти команды давно уже стали равноценными и непримиримыми соперниками за первенство в российском футболе.

Состав команд

Надо сказать, что по итогам прошлого сезона «Локо» завоевали чемпионский титул и на протяжении всех матчей показывали довольно стабильные результаты, почти всегда занимая верхнюю строчку турнирной таблицы. В новом сезоне не обошлось без новобранцев – защитника сборной Нигерии Брайана Идова и нападающего Рифата Жемалетдинова, который два года провел в Рубине. Звездный новичок Локомотива Гжегош Крыховяк, совсем недавно перешедший из французского ПСЖ, на матч в Нижний не полетел.

ЦСКА в прошлом сезоне получил только второе место, а после прошлого сезоне ряды «армейцев покинули» защитники братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Зато в составе сразу несколько игроков из сборной России - вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев.

Статистика личных встреч

Обе эти команды имеют весьма обширную статистику личных встреч – свыше 50 совместных поединков, начиная с 1992 года. Тогда эти два титана сыграли вничью в чемпионате России по футболу. С тех пор они практически ежегодно встречались на полях высшей лиги, периодически перетягивая друг у друга титул чемпионов. В 2017 году они сыграли со счетом 2:2 в премьер-лиге чемпионата России по футболу.

"Комсомолка" подготовила прогноз на матч Суперкубка Локомотив - ЦСКА.

Локомотив - ЦСКА 27 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу.

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