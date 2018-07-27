Локомотив - ЦСКА 27 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу
Матч за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018 состоится в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 июля 2018 года. На стадионе "Нижний Новгород" встретятся команды ЦСКА (Москва) и Локомотив (Москва). Эти команды давно уже стали равноценными и непримиримыми соперниками за первенство в российском футболе.
Состав команд
Надо сказать, что по итогам прошлого сезона «Локо» завоевали чемпионский титул и на протяжении всех матчей показывали довольно стабильные результаты, почти всегда занимая верхнюю строчку турнирной таблицы. В новом сезоне не обошлось без новобранцев – защитника сборной Нигерии Брайана Идова и нападающего Рифата Жемалетдинова, который два года провел в Рубине. Звездный новичок Локомотива Гжегош Крыховяк, совсем недавно перешедший из французского ПСЖ, на матч в Нижний не полетел.
ЦСКА в прошлом сезоне получил только второе место, а после прошлого сезоне ряды «армейцев покинули» защитники братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Зато в составе сразу несколько игроков из сборной России - вратарь Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев.
Статистика личных встреч
Обе эти команды имеют весьма обширную статистику личных встреч – свыше 50 совместных поединков, начиная с 1992 года. Тогда эти два титана сыграли вничью в чемпионате России по футболу. С тех пор они практически ежегодно встречались на полях высшей лиги, периодически перетягивая друг у друга титул чемпионов. В 2017 году они сыграли со счетом 2:2 в премьер-лиге чемпионата России по футболу.
"Комсомолка" подготовила прогноз на матч Суперкубка Локомотив - ЦСКА.
Локомотив - ЦСКА 27 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция матча за Суперкубок России по футболу.