Нижегородские волонтеры разыскивают 6-летнюю Эвелину Яцик

Помогите установить местонахождение данных людей! Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Со вчерашнего вечера, 10 апреля, в Нижегородской области ведутся поиски 6-летней Эвелины Яцик и 32-летнего Михаила Яцика. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Поиски начались в Дзержинске, где девочка с отцом были замечены в последний раз, после чего их местонахождение было неизвестно.

Эвелина Яцие имеет худощавое телосложение, рост 130 сантиметров, светло-русые волосы и светло-голубые глаза. На ней было надето розовое болоньевое пальто, вязаные штаны, розовые кроссовки и синяя шапка.

В свою очередь, Михаил Яцик имеет среднее телосложение, рост 175 сантиметров. Мужчина лысый, у него зеленые глаза. Был одет в синие джинсы, чёрную куртку и черные туфли.

Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать по телефону 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).

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